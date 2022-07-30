佩洛西傳訪台　胡錫進：阻攔不成即擊落，美方須面對機毀人亡風險

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、波洛西）亞洲行已經啟程，期間會否訪問台灣仍然「待定」。此前曾多次發聲的《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進周五（29日）深夜再表示，美軍軍機和佩洛西專機若進入台灣12海里上空，解放軍阻攔不成即可發射導彈擊落。



美國眾議院議長佩洛西亞洲行已經啟程，期間會否訪問台灣仍然「待定」。（AP）

胡錫進指，按照以往情況，佩洛西要進入台灣，軍方會給她安排行政專機，大陸不難監測到相關行政專機的動向。他主張，在這種情況下，解放軍派戰機「伴飛」進入台灣島上空，實施大陸軍機對台灣島里程碑式的穿越。「我方英勇的戰略得分將遠遠大於美台。」

胡錫進稱，若美軍戰機對佩洛西專機實施護航，那麼佩洛西訪台的性質就有了新的升級，將構成美方用軍事手段強行將美國政治元素投送進台灣島，那是對中國主權的軍事對抗行動，是公開的侵略行徑。

胡錫進認為，解放軍有權採取最強硬手段強制驅離佩洛西專機和美軍戰機，包括發射各種警告彈，做阻礙性飛行動作等等。但若美國軍機和佩洛西專機闖入台灣12海里上空，解放軍戰機有權向美國飛機發射導彈，擊落美軍戰機和佩洛西乘坐的專機。「美方如果試圖用極端方式護送佩洛西訪台，他們必須面對可能發生空中擦槍走火、佩洛西機毀人亡的風險，所有後果要由美方承擔。」

胡錫進稱，若美國軍機和佩洛西專機闖入台灣12海里上空，解放軍戰機有權向美國飛機發射導彈，擊落美軍戰機和佩洛西乘坐的專機。（資料圖片）

胡錫進分析，佩洛西亦有可能乘民用客機訪台，「我們應告知各航空公司，如果中方確認哪架民用客機上載有佩洛西和隨行人員，我們將對該飛機實施阻攔。因此各航空公司應該拒絕佩洛西登機，否則它們須承擔由此引發的各種風險和後果。」

胡錫進強調，佩洛西被廣泛定義成了「麻煩製造者」，世界輿論對中方非常有利。「我們要藉這個機會把解放軍的力量投送到台灣本島上去，為兩岸統一邁出關鍵一步。我們要嚴厲警告台灣民進黨當局，他們不得對解放軍的這一系列措施進行任何抵制，連象徵性的抵制動作都不要有，以免發生誤判，導致軍事衝突率先在兩岸軍隊之間爆發。」