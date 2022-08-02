中美未到攤牌時刻　但台海現狀一去不復返

戰爭、瘟疫都是人類的大敵，因為不管一場戰爭的實際戰局如何演進、人類如何戰勝瘟疫，最終人類一方都將付出巨大代價。理性來看，這個道理並不難懂，畢竟前車之鑑已經很多，但落到現實層面，在戰雲密佈之際，非理性的聲音往往又會佔據上風，人們彷彿全然忘記了，這是一場戰爭，是容不得玩笑的，也是經不起非理性試探的。

2月24日爆發的俄烏戰爭還沒有收場，另一場因佩洛西訪台而挑起的不必要的台海危機又被渲染起來。人們不禁要問：中美真的到了攤牌的時刻了嗎？台海何以被佩洛西裹挾着一步步走向衝突乃至戰爭？

面對「中美是否到了攤牌時刻」之問，中美顯然都會給出否定答覆。7月28日中美兩國元首的最新通話，也再次明確了這一點。用中國國家主席習近平的話說，「面對變亂交織的世界，國際社會和各國人民都期待中美兩國發揮引領作用，維護世界和平安全，促進全球發展繁榮，這是中美兩個大國職責所在。」用美國總統拜登的話說，「當今世界正處於一個關鍵時期，美中合作不僅有利於兩國人民，也有利於各國人民。美方希望同中方保持暢通對話，增進相互了解，避免誤解誤判，尋求在利益交融的領域開展合作，同時妥善管控分歧。」

今次佩洛西訪台風波，無疑是對中美關係的巨大考驗與挑戰。（資料圖片）

最高元首之外，中美各方連日來亦在不斷強調，中美不該被非理性的佩洛西牽着鼻子走，不該因此徹底撕破臉。比如美國政府前官員葛來儀和扎克·庫珀聯名在《紐約時報》發文表示，「美國和中國沒有發生戰爭的必要」，並呼籲「華盛頓和北京必須制止局勢升級，並將各自的關切和紅線清楚地傳遞給對方」。此外，該文在最後也不得不承認，「我們正在『夢遊着』步入一場危機」。再如中國人民大學重陽金融研究院執行院長、中美人文交流研究中心（教育部）執行主任王文在接受媒體採訪時亦分析，美國國內政治鬥爭非常複雜，不必因一位眾議長做的一個棋子，而掀翻中美整個棋盤，佩洛西訪台還沒有到中美完全撕破臉的時候。

雖然中美並沒有到攤牌時刻，而且從一開始就不該被佩洛西裹挾着走到今天的劍拔弩張，但經過此番壓力測試和極限挑戰，中美關係將發生不可逆轉的變化，而台海局勢即便平穩着陸，實則卻如葛來儀和扎克·庫珀所言，正在夢遊着走向危機，各方希冀維持的現狀也將一去不復返。

2022年7月27日，美國眾議院議長佩洛西在國會出席活動。（AP）

一方面，雖然中美在台海問題上的「護欄」名義上還在，因為中美三個聯合公報還在，一個中國原則還是中美關係的政治基礎，但美國長期以來在台灣問題上奉行的「戰略模糊」經由這次「戰略混亂」，已經沒有繼續模糊的空間了，中方也已經對美國說一套做一套丟掉幻想。

2021年11月16日習近平與拜登視頻會晤時，拜登曾表示「美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持『台獨』，希望台海地區保持和平穩定。」彼時習近平曾言，「中國講究言必行、行必果，說了就要做到，做不到就不要說」，「希望美方把不打『新冷戰』表態落到實處。」而經過此番佩洛西訪台風波，中方顯然已經不抱有任何幻想，中美在台灣問題上的戰略模糊也將不得不走向戰略清晰。一旦從模糊走向清晰，衝突就在所難免。

8月2日，國務委員兼外長王毅出席上海合作組織外長會並訪問中亞後接受記者採訪時表示，美方在台灣問題上背信棄義，令人不齒，只能使美國的國家信譽進一步破產。美國一些政客只顧一己之私，公然在台灣問題上玩火，與14億中國人民為敵，決不會有好下場。美方的霸凌嘴臉暴露於世，只能讓各國人民愈發看清，美國才是當今和平的最大破壞者。

2022年7月29日烏茲別克首都塔什干（Tashkent）舉行上合組織外長會，國務委員兼外長王毅出席外長會並訪問中亞後接受記者採訪時談及台灣問題。（AP）

另一方面，即便佩洛西訪台不會直接挑起一場台海戰爭，但兩岸的現狀將一去不復返，今次事件也將進一步倒逼北京加速統一台灣的決心與意志。因為經由這次風波，北京既對美國的說一套做一套丟掉幻想，也對民進黨和國民黨丟掉幻想。

佩洛西訪台的消息傳出後，執政的民進黨和在野的國民黨一開始保持足夠的低調，而隨着日期的迫近，則一邊表達對佩洛西的歡迎，一邊又通過媒體放風推卸責任。比如《中時新聞網》引述知情人士指，民進黨政府清楚佩洛西此行將引發的台海危機不亞於1996年導彈危機處境，因此民進黨政府曾暗地撤回對佩洛西的邀訪，「但在佩洛西責難下，繼續安排接待」；佩洛西也知道此行可能將台海情勢推向兵兇戰危情境，但即使美方行政部門勸阻，她仍堅持追求個人歷史定位。不管民進黨如何推卸責任，看在北京眼裏的則是，台灣問題不能一直拖下去，越拖下去代價越大，因為現如今，「九二共識」不僅已經被民進黨否決，也被國民黨認定為「沒有共識的共識」。

清華大學台灣研究院院長、教授巫永平在接受《香港01》記者專訪時表示，從表面上看，佩洛西訪台無疑是壞事，給北京出了難題，但如果應對得當，這一「壞事」也可能變為「好事」，因為「佩洛西訪台可能提供給我們一個契機，去採取到目前為止不方便採取的措施和手段，這就意味着我們改變了台灣現狀。須知這樣的措施，在沒有佩洛西訪台這樣的外部刺激下，中方是不太好採取的。如果中方採取主動改變台海現狀，就可能爭取到戰略主動性，並在推進統一進程中往前邁了一步。如果真是這樣，佩洛西反倒為中國的統一事業做了『貢獻』。」

綜上所述，佩洛西訪台風波這一「火苗」所點燃的，不僅僅是眼下可能的衝突，也在切實影響着中美關係和台海局勢的未來發展。對中美雙方來說，如何有效管控分歧，避免掉進大國衝突的「修昔底德陷阱」，讓最終的攤牌演變為戰爭成為自我實現的預言，挑戰才剛剛開始。