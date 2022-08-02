佩洛西擬訪台｜戰火就在腳邊　台灣為何「馬照跑、舞照跳」

佩洛西（Nancy Pelosi）最後會否降落台灣，答案揭曉倒計時。在最後的幾個小時裏，氣氛異常詭譎，而其中最為詭異的，莫過於台灣社會與網路上出奇的安靜，除了親綠媒體的亢奮與敲邊鼓之外，不如過往歐美高官政客訪台前夕營造出「外交突破」那般熱鬧喜悦之情。



台灣官方尤為低調，到目前為止，說過最為熱切的話，或屬那位曾宣稱要拿起掃帚對抗中共的行政院長蘇貞昌，但也僅止於表示「對於外國的貴賓朋友訪問，都表示熱烈歡迎」、「都會做最妥善的安排」。在野的國民黨方面，在「親美」問題上很難有所歧見，不出所料，馬英九和朱立倫都對此行禮如儀，表示歡迎之意。

直到8月1日下午媒體陸續傳出佩洛西落地台灣的時間與住宿地點之前，台灣輿論對於佩洛西訪台一事可說是「無感」，有的民眾在接受媒體訪問時，甚至還坦言並不知道佩洛西究竟是何方神聖。一幅政治諷刺漫畫在網上流傳，左邊是習近平帶着大陸軍方在做佩洛西訪台的危機沙盤推演，右邊則是蔡英文領着一眾台灣高官在做民進黨桃園市長提名人林智堅「論文門」的危機沙盤推演，巧妙地呈現出危機在側卻事不關己的真實景象。

針對美國眾議院議長佩洛西可能赴台一事，台行政院長蘇貞昌表示，對於外國的貴賓朋友訪問，都表示熱烈的歡迎；對於外賓的來訪，都會做最妥善的安排，而相關的時間期程等等，也當然都尊重訪賓的規畫。（台行政院提供）

相較於1996年台海危機發生時，台灣社會人心惶惶，此次佩洛西訪台可能引發更為升級的政治與軍事風暴，看到的反而是「馬照跑、舞照跳」。一些唯恐天下不亂的台灣政客，還用送雞排作為賭注，或者是不知風險的台灣商家，把佩洛西訪台當成攬客噱頭，「她在台灣停留幾個小時，我就加碼贈送幾顆蛋黃酥」。影中人誤以為自己是看戲人，這恐怕是今天台灣面臨的最大危機。

蔡英文政府之所以低調，原因之一在於他們心裏相當清楚，佩洛西落地台灣一事對於中美關係和兩岸關係的衝擊，無疑是頭等大事，帶有高度的危險性，不可能等閒視之。原因之二，在於只要對此默不作聲，就算不用大張旗鼓發出邀請，也等於是默許為佩洛西一行打開大門，坐等「上國使者」到台灣與之合奏一首聯手抗中「堅若磐石」的曲子。

人民之所以「無感」，無不來自於政客不斷餵食的麻醉猛藥。執政者明知危機有一觸即發的可能，任何的擦槍走火都可能導致程度不一的戰爭，台灣周圍都有陷落戰場的機會，以台灣的地理條件來說，幾乎沒有撤退逃離的空間。可是在「親美抗中」的誘惑之下，再加上在位者傲慢的面子考量，最後展現出來的臉孔，完全不若他們面對北京時的那般義正詞嚴，反而以近乎卑躬屈膝的姿態「已收到接待通知」、「全力配合接待」。不僅在一切的風險面前無語、失語，連為化解危機而鋪設下台階也不會，儘管美國政客送來一顆炸彈，也只能任由其擺佈。

台灣有蛋黃酥業者力挺佩洛西訪台，祭出她只要來台待滿1個小時，消費者來店買1盒6顆裝的蛋黃酥，就送1顆蛋黃酥，待2小時就送2顆，以此類推，待越久送越多，業者說，就是要不計成本力挺。（Facebook／葉繼元堅定自然）

在一場棋局子，棋子當然不知道自己是棋子。而真正悲哀的是，由於戰後兩岸分裂與地緣格局的侷限，台灣掌握權力的高官們，享盡了當大國棋子的優渥紅利，還把這個命運當成台灣最好的出路。就像那位坐在飛機上享受訪亞之行高光時刻的佩洛西，為了一己一黨之私，什麼護欄、理性都可以拋諸腦後。問題是，棋子幻想自己能成為棋手，認不清殘酷事實，帶來的終究會是後患無窮的大麻煩。

台灣對於局勢失去了感知温度的能力。這個意思不是說中美必然在此時此刻大打一仗，而是指對於戰爭的想像與避險已然遠遠落後於形勢，中美兩個核大國固然有理性控管風險的一面，但軍事衝突的爆發往往可能就在一夕之間，任何一個意外的動作，都有可能擦撞出意料之外的戰爭。佩洛西航程中發生的大小事故，都有可能是導火索之一，在今天的態勢下，誰也無法給出百分之百的安全保證。台灣覺青先前流行的那句電影台詞「一覺醒來，台灣就不一樣了」，距離成真那一刻，或已不如想像般那麼遙不可及。

在台灣的民選政治結構之下，政治人物為了手上的權力，三不五時就要挑起民粹情緒喧騰，不斷透過口說無憑的激情宣示，令社會沉浸在想像的自我安慰之中。這一帖迷幻藥吃久了，要想加大劑量，連「戰爭」都變成了令人趨之若鶩的動員工具，忘了烏克蘭人民的教訓就在眼前。「切香腸」終有切過頭的一天，此時再多的雞排、珍奶、蛋黃酥還有什麼用，人民的生命早已成了霸權國家狂妄政客的祭品。

無論佩洛西的腳步是否踏上台灣的土地，最該「嚴陣以待」的台灣民眾卻完全渾然不覺危機將至。拼命拱火的無良政客，以及躲起來暗自竊喜的執政高官們，就算將自己喬裝成「乘風破浪的姐姐」，也掩飾不了把無辜人民「推入火坑」的殘忍面目。