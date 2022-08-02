關鍵時刻美台紛紛推卸責任　北京為何對佩洛西訪台零容忍？

越來越多的跡象顯示，美國眾議院議長、美國總統的第三順位繼承人佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）將不顧來自各方的勸阻，貿然造訪台灣。如若成行，北京究竟會如何應對，成為外界關注的焦點。

連日來，北京採取了各種警告對策，既有一貫的外交部、國防部強硬喊話，也有實實在在的三大戰區火力全開的海上軍演，以及東部戰區宣誓意味明顯的「嚴陣以待、聽令而戰」。如此輪番警告的目的只有一個，那就是阻止佩洛西訪台，避免台海戰事的不可控，以及中美關係的進一步惡化。

解放軍東部戰區戰機上新。（微信@央視軍事）

北京為何對佩洛西訪台零容忍？只要熟悉中共在台灣問題上的立場和意志，就不難回答這個問題。清華大學台灣研究院院長、教授巫永平在接受《香港01》專訪時指出，「佩洛西訪台等於在挑戰中國的核心利益和底線，也是對14億多中國人民意志的挑戰，如果這一次中方沒有足夠響應，不僅中國民眾接受不了，也會給台灣和國際社會傳遞出一個錯誤的訊息，從這個層面來看，中方一定要採取堅決有效的應對措施，這是完全合乎邏輯的，也是完全有必要的，在國際上也有正當性。」

面對佩洛西訪台事宜，美方並非不懂得北京為何零容忍，但仍試圖不斷在傳遞一個訊息，那就是北京大可不必大動干戈，此訊息最終指向的，就是將台海戰事告急的責任推給北京。比如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月1日在紐約總部召開的聯合國《不擴散核武器條約》審議大會結束後稱，「如果議長確實決定訪問，而中國試圖製造某種危機或以其他方式令緊張局勢升級，那將完全是北京的責任。」美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比亦督促中國，不要因佩洛西訪台而升高緊張情勢，「北京沒有理由將符合美國長期政策的一個潛在訪問轉變為某種危機或衝突，或借機升高台海軍事挑釁行為。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月1日在紐約總部召開的聯合國《不擴散核武器條約》審議大會。（AP）

蔡英文和民進黨顯然也意識到了北京不會放任佩洛西訪台，但不敢理直氣壯對美國對佩洛西「說不」的台灣，只能採取推卸責任的做法。比如《中時新聞網》引述知情人士指，民進黨政府清楚佩洛西此行將引發的台海危機不亞於1996年導彈危機處境，因此民進黨政府曾暗地撤回對佩洛西的邀訪，「但在佩洛西責難下，繼續安排接待」；佩洛西也知道此行可能將台海情勢推向兵兇戰危情境，但即使美方行政部門勸阻，她仍堅持追求個人歷史定位。

按照西媒及台媒披露的消息，佩洛西將於北京時間8月2日晚10時20分抵達台灣，專機降落松山機場。究竟這又是一顆煙霧彈還是會最終成行，數小時後就會見分曉。不管佩洛西去還是不去，其憑一己之私所引發的這場不必要的台海危機，以及對中美關係和世界和平的折損，都將成為一道抹不去的摺痕，影響台海局勢更久遠的未來。