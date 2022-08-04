專訪軍事評論家︱六區環台軍演登場　高雄柏：壓力恐拖垮台灣經濟

繼解放軍東部戰區自8月2日晚間展開的「聯合軍事行動」，4日12時「重要軍事演訓行動」正式登場，此次實戰演訓選擇環島六大區域，並將組織實彈射擊，距離台灣本島最近僅有16.5公里，有台灣媒體稱之為「鎖台危機」。台灣軍事評論家高雄柏接受《香港01》專訪時指出，此次軍事行動層級和規模肯定超過1996年台海危機，對台造成的軍事壓力，長此以往恐挖掉台灣經濟發展基礎。



外界多將今次解放軍的行動層級和規模與1996年台海危機相比，擁有美國維珍尼亞理工學院暨州立大學航太工程博士學位的台灣軍事評論家高雄柏向《香港01》記者強調，「跨軍種聯合作戰的層級和規模肯定超過1996年」，特別是台灣東岸外海那一塊是以前沒有的。而且台灣西南、西北、正北、東北的演訓區，都比以前更靠近台灣海岸線。

就新華社公布的演訓與實彈射擊經緯度區域來看，北部、東北、西南三個區塊已涵蓋台灣領海範圍，全部六個區域都涵蓋台灣的防空識別區，有看法認為是演練「全封鎖」，甚至可以理解為未來武統台灣採取的模式之一。台灣「國防部」回應秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」，以及「不升高衝突」的理智態度加強戒備。倘若兩軍陷入針鋒相對的情況，或者台灣軍機升空驅離進入領空的解放軍戰機，可能會出現什麼後果？

台灣軍事評論家高雄柏對《香港01》分析，環台軍事演訓期間，台灣軍機可能會宣稱「廣播驅離」，但解放軍戰機不會離開。（受訪者提供）

高雄柏解析，單獨這一輪演訓，或許短時間影響台灣與外部聯繫的航空、海運，但若形成慣例，未來影響就會很大。「凡事沒有百分百」，只能說大概率台灣會出動飛機進行所謂的「監控」、「盡在掌握」這些陳詞舊調。高雄柏研判，台方飛機大概率會宣稱「廣播驅離」，但大陸軍機不會離開，不過「只要沒有重大意外，不會開火」。

解放軍演訓區塊圖公布之後，許多評論第一時間將之認定為是對台灣的「包圍」或「封鎖」，指出尤為影響台灣的交通運輸通道，恐造成台灣天然氣、石油、煤等能源「生命線」的「斷供」。除此之外，演訓通告還強調了「為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域」，據了解，台方原初估軍演三天將影響900架次航班，台交通部從而緊急向日本與菲律賓兩國協條替代航路借道，如何評估實際產生的衝擊？

高雄柏指出，六個演訓區分別位在台灣西北、正北、東北、西南、巴士海峽，還有正東。西北這一區塊，針對從北方進入台海，台灣的天然氣卸載點在桃園西岸。正北、東北兩個區塊，可以用來封鎖台北港、基隆港、蘇澳等。西南區塊，則是針對高雄，還有從南方進入台海，台灣西岸除桃園之外的石油、天然氣卸載點。至於東岸的港口輸送量對台灣物資供應沒多大意義，尤其是外來能源基本不從這邊進入台灣。

正東那一區塊，高雄柏表示，解放軍東部戰區從8月2日晚間即釋出消息，要在台島東部演練常規導彈實彈射擊，更多是針對東部的空軍基地，尤其是地下洞庫。這在預定實戰的地區實施試射是非常重要的，甚至是盡可能必須做的。高雄柏以1962年中印邊界戰事為例，當時解放軍先在高原試射，以修正低海拔射表（空氣濃密、阻力較大、射程會比空氣稀薄的高原短一點），可是印軍沒有修正射表，以致於印軍火炮命中率極低。

高雄柏提醒，必須注意的是，除了正東演訓區之外，其他幾個恰好也是美國設想的使用攻擊型核潛艦發射反艦導彈發射陣位海區（海峽南北入口附近），以攻擊海峽內的解放軍艦艇。所以，此次解放軍演訓佈陣區位，也有可能是在演練反介入／區域拒止。

對於民航交通影響方面，8月4日桃園機場已有40個航班取消，高雄柏說「衝擊肯定會有」，海運方面到目前為止則還沒看到相關的統計資料。「不論如何，除了特例，短期只是不便，而不是傷筋動骨」，高雄柏如此看待。

除此之外，高雄柏預判，如果演訓的三天期間，恰好遇到大批天然氣或者石油必須前往台灣西岸的卸載設施，那就會造成不便，應該不至於到「斷氣」的程度。較為嚴重的是，台灣儲備氣只有七天，但若演訓封鎖時間延長，長期下來，不論油或氣都會短缺。因為台灣缺乏天然資源，而且是外向型經濟，即使不徹底的封鎖，時間長了也會發生多種短缺，還有海運出口商品不能按期交貨等問題，比如賠償或保險費用上升等等。

台灣航迷透過網站航班追蹤發現，目前六個演習地區，沒有班機航行，直呼「很緊張」。（截圖自Flightradar24）

回顧解放軍從8月2日晚間開始出手的軍事動作，包括佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）專機靠近台灣時，解放軍出動蘇-35戰機飛越台灣海峽。一般認為，這個舉動宣告北京正式破除「台海中線」的說法，而接續下來的兩波軍演，更意味着解放軍對台軍事壓力將會長期化、常態化、密集化。此輪佩洛西訪台所掀起的台海洶湧浪濤，最後台灣所承受的軍事反制處境，在未來將會呈現什麼樣的景象？

在高雄柏看來，長此以往，台海雙方即使不發生火力交戰，台灣如果要採取戰機起飛、艦艇出海的方式進行回應，那麼台灣的飛機、艦艇的壽命和妥善率都會迅速下降、人員精神和體力疲憊。相對來說，解放軍可以進行人員和裝備輪訓、休養的充裕度遠大於台灣。

在此情況之下，高雄柏認為，台灣防務費用將會大幅度增加。隨後產生的效應在於，軍事壓力會傳導到其他領域，比如，資本會不會外逃？物資能不能充分進出？於是挖掉台灣經濟發展的基礎？「現在打仗就是打錢，經濟不行就別談什麼軍事了。」