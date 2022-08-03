佩洛西訪台︱解放軍三箭齊發　對台灣的巨大挑戰才剛開始

美國眾議院議長佩洛西佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）在眾人屏息以待的緊張氛圍下，於8月2日晚間降落台北松山機場。此前眾方家預測和推演的中美軍事交鋒，並未在夜幕低垂的台海上空上演，部分台媒還以「台美鬆口氣」作為標題。不過，台灣真的已可斷論「鬆口氣」？由中共目前釋出的軍事動作訊息來看，恐怕還言之過早。



佩洛西訪台期間及其離台之後，台灣方面將面臨的重大挑戰，初步可以從以下三個方面看到端倪。

第一箭：常態化飛越海峽中線

首先，是佩洛西專機即將抵台前，內地官媒央視新聞在22時25分左右，宣佈解放軍空軍蘇-35戰機穿越台灣海峽。不過台灣「國防部」做出回應，發言人孫立方指沒有蘇愷-35戰機穿越台灣海峽的情況，但證實確實有其他機型越過中線。

這說明了北京近來不斷強調「沒有海峽中線」，包括外交部發言人汪文斌6月中旬一席「台海非國際水域」的法理鋪墊，將隨着佩洛西訪台旋風而成為現實。可以預見，過去解放軍戰機不定期飛越中線的做法，將很有可能被常態化的飛越所取代，進一步強化中共軍事力量在台灣主權的實質宣示。

佩洛西專機飛抵台灣前夕，內地媒體快訊報道「解放軍空軍蘇-35戰機正在穿越台灣海峽」。圖為同型機。（台灣「國防部」）

第二箭：即刻起聯合軍事行動

其次，是解放軍東部戰區透過發言人施毅宣佈，從8月2日晚間開始，在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

需要特別留意之處有三點。一是此次東部戰區明確定性為「聯合軍事行動」，其性質和規格與過往的「戰備警巡」、「實戰化演練」截然不同。二是東部戰區只表明今次行動的開始時間，未言明結束時間，很有可能與將於8月4日進行的「重要軍事演訓行動」連為一體，形成規模更廣、時間效度更長的軍事震懾。三是佩洛西原訂於3日下午從台灣啟程前往日韓，專機會否遭遇解放軍的「聯合軍事行動」？台灣作為地主又會否派出空軍軍機伴飛護航？都是猶待觀察的關鍵重點。

佩洛西8月2日晚間抵台後不久，解放軍東部戰區即宣佈從當晚開始，在台島周邊開展一系列聯合軍事行動。（台灣「外交部」）

第三箭：超越96年的封鎖包圍

再者，可說是最為要緊、最大的重頭戲，則是官媒新華社授權發布的公告，解放軍將緊接著於8月4日12時至7日12時，連續三天在台島周圍的海空域，「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。新華社同時公布了具體的經緯度區域，強調「為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域」。

就目前已知的區域來做考察，初步可以研判其軍事衝擊影響，將遠遠超過1996年的台海危機，分述為以下三點：

第一，從新華社發布的解放軍對台軍事演訓行動區塊圖來看，北部區塊相當靠近台灣基隆外海，南部區塊極為靠近高雄與屏東外海，涉及台灣的港口與機場等重要運輸設施，再加上東西兩側的區塊，基本形成了「圍台」之勢。有看法認為，此態勢將是對台灣「生命線」進行「斷供」的一次預演，宣告解放軍完全有能力封鎖台灣。

第二，與1995年、1996年解放軍實彈射擊的區域相比，此次的範圍更加靠近台灣本島，以平潭到台灣新竹最近距離僅125公里為例，說明了此次多個演訓行動和實彈射擊區域靠近台灣本島將可能不到125公里的距離。此外，根據時政與地理網（CIGeography）繪製的地圖，北部、東北、西南三個區塊基本已跨越台灣的領海（territorial waters）與內水（internal waters），尤其是西南區塊距離台灣之近，實彈射擊的射程對台灣絕對有空前的壓力。

第三，台灣官方過去一段時間相當在意解放軍戰機越過防空識別區（ADIZ），將之視為入侵「空域」的舉動，並鉅細靡遺在「國防部」官網上羅列時間、架次、機型等等資訊，作為中共「威脅」台灣之「明證」。然而，解放軍8月4日即將展開「重要軍事演訓行動」，其範圍完全在台灣劃設的防空識別區之內。觀察家認為，解放軍此舉「全方位拆解台灣防空識別區的意味非常濃厚」。

總的來說，從解放軍戰機飛越海峽中線、東部戰區即刻展開的「聯合軍事行動」，到緊接其後的「重要軍事演訓行動」與「實彈射擊」，可以說是針對台灣而來，三箭均箭指配合、應和佩洛西挑動台海的民進黨政府。其中又以封鎖和包圍台灣海空域達到的效果最為強烈，對台灣造成的後果最為直指要害。

中共在這三箭之外還會不會有其他動作，目前尚不得而知。但可以確定的是，故事並沒有在佩洛西落地台灣後就結束，反而可能是長期反制和佈局的一個起點，對台灣的巨大挑戰才剛剛開始。