台大教授石之瑜：台灣的「戰略躺平」︱專家有話說

美國並不了解台灣，但在美中競逐的格局中，台灣對美戰略作用極大。因此，民進黨可依附在這樣的格局中，對內穩定政局，對外宣示立場。民進黨便樂意聽命於美國，並在美國不關心也無所謂的細節中，壯大自己。但最重要的是，美、台心中的算盤一樣，卻不一致——他們都把對方當反中主力先鋒。

這次，在卯盡全力以後，台灣如願得到佩洛西青睞，網民喊她阿姨。美國軍方為她做縝密行程規劃，台灣只能等候通知，不能與聞；美國駐台代表更繞過主人，逕自為她安排人權之旅，主人事先不知情，也甘之如飴，就像父母替子女做決定一樣天經地義。

對台灣而言，美國本來就應該有這樣的如同父母的資格。美國對台灣理所當然的不尊重，並不為過，還有親切感。民進黨高興的，是阿姨這次自行安排的人權之旅，讓台灣實質獨立與民主聲譽，在世界上得到最吸睛的宣傳。

多維新聞舉辦兩岸論壇「中共第五個現代化的台灣挑戰」，石之瑜出席。（陳卓邦／多維新聞）

台灣任憑美國的予取予求，程度並不限於此。在阿姨離台後，美軍迅速脱鈎以免擦槍走火。解放軍依照諾言，理直氣壯進行三天對台灣準封鎖的軍事行動。美國擔心緊張升高，隨即發表不支持台獨的立場。民進黨當然會理解這是為保護台灣所做的敷衍，不是美國真心話。

尤其，台美軍事合作一定會深化，台灣將成為北約不具名的盟邦，成為北約的橋頭堡。而且，台灣將繼續向美國購買武器，並更新為城市戰武器系統。為了派遣美國軍事教練部隊來台，美國更準備融資給台灣，也就是借錢給台灣來高規格接待美軍人員。

但是，美國沒發現的是，在民進黨心中，制衡北京是美國的角色。台北必須等美方給台北下達具體指示以後，才有可能對北京的軍事行動採取反應。事實上，包括台灣的武器系統或兵役制度如何修正以配合美國，都是美國提出。台灣非常被動，甚至故意被動，期待看到美國當仁不讓。

簡言之，民進黨在美國對中國的制衡戰略上，是躺平的心態。民進黨從不想要主動、直接針對大陸進行制裁。迄今台獨所有反中、反華作為，都是針對台灣人自己。如果會針對大陸，都是暗箭，比如97金融危機時做空香港，或在大陸網站上散播仇日、仇美言論，或支援民運、邪教等。這也是美國籌謀、鼓勵、樂見。

所以，到目前為止，支持民進黨的覺青群與與網軍，對北京軍事封鎖的態度，基本是訕笑、不在乎。他們支持民進黨，是因為民進黨讓他們覺得在大陸面前有尊嚴。民進黨最主要的動機，就是讓這種對尊嚴的追求能席捲全台，便可確保永久執政。

這就是美國對民進黨的用處。以日本為例，二戰之後，日本覺得自己是敗給美國，不是敗給中國，至今連即使親中派看中國，隱隱約約仍是居高臨下，如此蔑視中國的心態近年復甦，跟台灣的趨勢相互強化。

早年，日本賦予台灣一種殖民現代性，讓台灣覺得自己文明高出大陸一等。二戰後，美國文明儼然比日本更高，內戰敗北的國民黨與後殖民文化下的台灣，自始崇拜美國，老國民黨對美國有時還怒不敢言，在李登輝之後，連怒都不敢了。

沒有美國的支持愛護，台灣立刻會變成自己瞧不起的中國，證明自己比中國文明更高尚，才有自尊，想到自己是中國人，就自卑，所以才會中國愈強盛，愈要親近美國，所有美國當權派的帝國主義與殘忍都看不到。馬英九頒發勳章給殺人不眨眼的倫斯斐爾德，是最好的例子。

結果就是，中國愈是發展得好，不但不能扭轉枱、日的心態，還更疏離。台獨養成的年輕人不敢理解中國的優缺點，因為一切太像自己，他們深入理解中國就顛覆了自己。偏偏自己既不是美國，也不是日本，於是拼命製造自己與美日一家的錯覺。

8月5日解放軍台海演訓期間，蔡英文出席「台灣美食展」開幕典禮，呼籲台灣全民在疫情陰霾逐漸消散後，好好品嚐、多多消費，以行動支持台灣美食。（Facebook／蔡英文）

不了解中國如何反中呢？既然台獨的反中，只能在台灣裏頭反，所以長期以來，在台獨眼裏，國民黨就是中國，打敗國民黨就覺得打敗中國。所以，最怕國民黨台灣化的，反而是台獨，一口咬定國民黨代表中國，逼得國民黨比賽親美。

朱立倫就利用他訪美的時候，發動了一波又一波他認為美國喜歡看到的反中言論。他的理想，是爭取作為美國在台的首席代理人，如果成功，就可取代民進黨。他或他的前任江啟臣完全沒有想到的是，能認可國民黨台灣化的，不是美國，而是民進黨。作為一個歷史反革命的美國代理人，在台灣沒有市場。

美國更掌握不到的是，民進黨配合美國反中，不是為了人權或民主，而是要在台灣內部擦亮自己的美國光環，來壓制其他反對派，鞏固執政。所以，即使手段完全違反人權或民主，只要美國不在乎，等於是拿到一張民主人權的空白支票——反人權是為了反國民黨，反國民黨就是反中，反中就是人權。

本文轉自公眾號「海外看世界」，作者石之瑜系台灣大學政治系教授