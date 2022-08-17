北京公布「台獨」頑固分子名單　為什麼沒有蔡英文、賴清德？

大陸中台辦16日受權宣佈對新一批「台獨」頑固分子實施制裁，蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等一批活躍在台灣政壇的台獨人物被列入清單，制裁措施包括：禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施，依法終身追責。

這七人，加上此前已經被列入制裁名單的蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等三人，已經有十人「上榜」。

國台辦記者會新背板登場，圖為國台辦發言人朱鳳蓮。（Youtube@中時新聞網）

值得注意是，前後兩批名單，都沒有出現蔡英文和賴清德的名字，而這兩人，一個是台灣總統，一個是副總統，尤其蔡英文，身為民進黨主席兼台灣地區領導人，是民進黨一切「台獨」政策的拍板者，賴清德明確聲稱自己是「務實台獨工作者」，而且還可能成為下任台灣總統，如果說頑固台獨，他們肯定是最頑固的那種，為什麼反而他們沒有被列入「台獨」頑固分子名單呢？

答案就在大陸官方在涉台《白皮書》中一直強調的「『和平統一、一國兩制』是中國解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式」這句話裏。

從過去多年的直觀感覺出發，多數大陸民眾對解決台灣問題早就失去耐心，對民進黨蔡英文等深綠勢力更是早就徹底死心，「武統」絕對是最痛快、最利索的統一方式。

但是中央決策層仍以極大的政治耐心與智慧，從胸懷天下蒼生黎民的高度，以對歷史和兩岸人民負責任的態度，仍希能通過和平方式完成國家統一。至少，「和平統一、一國兩制」，仍是中國目前完成國家統一的首選方式。

武統雖然痛快，但是對兩岸中國人來說卻意味着內戰重啟，是兄弟鬩於牆式的悲劇，若以戰爭方式完成統一，不僅台灣會被戰火摧毀，中國大陸也必將在西方介入與制裁下付出極高統一成本。

解放軍戰機逼近台灣再創紀錄，「武統」對台灣好比是「灰犀牛」。（中央社）

所以，儘管在事實層面，蔡英文和賴清德是當前一切「台獨」的策源，最有資格登上「台獨」頑固分子榜單，但考慮到他們畢竟是台灣地區的正副領導人，是鬥爭的對象同時又是統戰談判的對象，在「兩制台灣方案」尚未成行，「和統」仍然是優先選項情況下，將他們暫時放到清單之外，就不奇怪了。

當然，大陸的善意與耐心也是有底線的，有時間的底線，也有邊界的底線。如果民進黨政府一再拖延，拒不進行政治談判，同時又勾連美日等外部勢力，不斷以切香腸方式推進台獨，早晚有一天，大陸的善意與耐心是會被消耗盡的。

就像剛剛頒佈的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書所說，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。如果『台獨』分裂勢力或外部干涉勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

所以，如果未來有一天蔡英文和賴清德登上了「台獨」頑固分子名單，也沒什麼好奇怪的。只是那一天到來之時，就意味着「武統」要來了。