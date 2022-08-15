佩洛西破窗效應　再有五名美國會議員訪台挑戰一中底線

在美國眾議院議長佩洛西訪問台灣12天后，8月14日，再有5名美國國會議員乘坐軍機訪問台灣並與台灣官方高層會面。

根據美國媒體報道，這五名議員分別為參議員埃德·馬基，以及眾議員約翰·加拉門迪和艾倫·洛文索爾、唐·拜爾以及美屬薩摩亞的共和黨籍眾議員拉德瓦根。他們由埃德·馬基率領，乘坐美國空軍的C-40C運輸機，從日本起飛，於14日晚間降落在台北松山機場。美國在台協會（AIT）證實了這個消息，並且表示這是這批議員印太行程的一部分。

2022年8月14日，5名美國兩黨議員組成的訪問團抵達台灣訪問。（AP）

這次訪問為本已動盪不安的中美與兩岸關係注入了新的危險元素。

本月初，美國眾議院議長佩洛西不顧中國政府的嚴厲抗議訪問台灣，成為25年來首位訪問台灣的眾議院議長和最高級別在任官員，在中美與台海引發了一場重大危機，中美關係因此遭到重創，中國大陸在佩洛西離開台灣後，也連續多日在台灣周邊6個區域進行大規模軍事演習，形同「封鎖台灣」。

美國政府也在附近部署了「里根」號航母戰鬥群等軍事力量為佩洛西訪台護航，並派出軍機偵測解放軍軍事演習。

但是，台海剛剛發生的軍事對峙顯然並未能讓美國政客收斂，出於政客個人及中美對抗下的政黨政治利益考慮，在佩洛西訪台後，其他政治人物繼續置中美關係與區域和平於不顧紛紛計劃訪問台灣，埃德·馬基等五人就是最新近成行的訪台案例。因為佩洛西訪台在華盛頓產生的政治光環，圍繞中國劃定的一中底線，已經隱隱顯現出某種程度的「破窗效應」。

對中國來說，這是一個必須引起重視的新情況。雖然解決台灣問題的主動權掌握在中國手裏，美國政治人物訪台在本質上改變不了區域局勢，也否定不了中國對台灣的主權，但是這種挑釁性的高頻訪問必然會持續耗費中國外交與軍事資源，損害中國的核心利益。