制裁台獨頑固分子不痛不癢？ 從毛澤東絞索政策看習近平新佈局
北京對台出手不斷，繼推出萬餘字的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書之後，東部戰區又在美國參眾議員快閃台灣之際，展開「多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」，還釋出俯瞰澎湖列島的影片。8月16日上午，陸方再以「中共中央台辦發言人受權宣佈」的形式，公布將蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等人列為「台獨」頑固分子，並實施制裁。
值得注意的是，有別於去（2021）年蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等三人由「國台辦發言人應詢表示」的方式列為第一波「台獨」頑固分子清單，此次由「中共中央台辦發言人受權宣佈」的名義發布，觀察人士認為，該做法在層級上有所提升，體現了陸方的態度。
台灣方面「當事人」的反應毫不令人意外，與蘇貞昌、吳釗燮入列時如出一轍。比如蔡其昌稱「是我的光榮」、林飛帆則說「倍感光榮、繼續努力」。時代力量發聲明指出，「黨主席陳椒華被中共點名，無疑是驗證時力對自由民主的捍衛，這是時力光榮的印記」。陳椒華也透過影片表示，被中共列為台獨頑固分子，十分榮幸，代表自己多年捍衛台灣主權、堅守民主價值的決心得到肯定，她會持續頑固地堅守「台獨價值」。
「打而不登、斷而不死」的絞索政策
從解放軍圍台軍演開始，台灣輿論始終流傳着一個說法，指台灣民眾對大陸的做法「無感」，有的揶揄北京是「紙老虎」，有的嘲諷大陸一系列動作「不痛不癢」。而枱面上的政治人物則如上述，將之「撿槍撿炮」，轉化為對內墊高政治身價的選舉籌碼。在兩岸分裂分治的現狀下，北京制裁「台獨」頑固分子要如何「長臂管轄」到台灣身上？不少人質疑中國大陸對台強硬的舉措，是否僅是一場「大內宣」。
類似的「難以理解」，其實在64年前的1958年金門炮戰（台稱「八二三炮戰」）期間，也有人提出過，而且還是由大陸內部發出來的。曾經作為蔣介石親信，在1949年國共和談破裂後倒戈的張治中將軍，當時對於中共遲遲不登陸金門很不理解，他認為要是做不到解放台灣，至少也應該拿下金門、馬祖，「機不可失，時不再來」。
毛澤東是如何回答「張治中之問」的？他提出了「打而不登、斷而不死」的方針，亦即只打炮不登陸，封鎖金門，斷其後援，但不致困死。對毛澤東等中共領導人來說，在當時的國際環境與中美實力對比下，他們要考慮的不只是在台灣的蔣介石政府，還需要盱衡美國的態度，美國究竟願不願意為了台灣與中共直接交戰？
「打而不登，斷而不死」方針涉及毛澤東更高層面的「絞索政策」戰略，也就是不直接拿下金、馬，把金、馬留在蔣介石的手上，等於是套在台灣方面的「絞索」，也是套在美國脖子上的「絞索」。可以「打打停停，一時大打，一時小打」，緊緊握住「絞索」的另一端。
根據新華社原總編輯吳冷西的回憶，他如此轉述毛澤東的構想：「什麼時候需要就什麼時候打炮，什麼時候需要緊張一點就把絞索拉緊一點，什麼時候需要緩和一下就把絞索放鬆一下，不死不活的吊在那裏，可以作為對付美國人的一個手段。我們一打炮，蔣介石就要求美國人救援，美國人就緊張，擔心蔣介石給他闖禍。」
武戲加文戲：既退卻美國又宣示主權
「絞索政策」還有一項「一文一武」的要點，即「一手打炮、一手談判」。在毛澤東看來，金門炮戰不只是軍事仗，更是一場政治仗。例如在國際輿論宣傳上鮮明突出是美國製造台海緊張局勢，還要形成這一場仗是「中國內政，任何外國不得干涉」的態勢，強調「台灣及沿海島嶼是中國領土」。
因此可以看到，該年9月4日北京在周恩來的規劃下發表《關於領海的聲明》，宣佈本國領海寬度為12海里，此規定適用於包括台灣及其周圍各島在內的一切中國領土，未經中國政府許可，一切外國飛機和軍用船舶不得進入中國的領海和領海上空。
毛澤東曾引《聊齋志異》當中一篇名為《青鳳》的故事，意在表明「你不怕鬼，鬼也無可奈何」，既然艾森豪威爾（Dwight David Eisenhower）政府要用「戰爭邊緣」（brinkmanship）政策來嚇阻北京，那麼「我們在另一個戰爭邊緣，雙方都在戰爭的邊緣，都不越過這邊緣。我們用戰爭邊緣政策對付美國人的戰爭邊緣政策。」
實際上收到的效果是，美國對護航國民黨軍艦產生了顧慮，同時牽制美台將台灣問題維持在「一個中國」的框架下，還推動恢復了被美國單方面中斷的中美大使級會談。
北京順勢而為也在對台灣「切香腸」
將這段歷史放進今日的形勢來看，面對美國政客與民進黨政府聯手操作「台灣牌」，令台海進入到新的「戰爭邊緣」局面，北京一連串「有武戲、又有文戲」的應對，從中看到了當年毛澤東「絞索政策」的影子。而且利用了中美與台海之間今非昔比的優勢，以及實質啟動統一進程的現實，擴大部署這一條新的「絞索」。
8月16日宣佈新一波七人「台獨」頑固分子，不應該僅僅將之視為單一事件，包括前一天（15日）東部戰區的軍演，也不僅僅只是針對美國聯邦參議院亞太小組主席馬基（Ed Markey）率團訪台。而是美方以佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）等政客為代表，進一步以具體行動挑動台海、挑戰「一中」的局面展開之後，北京全盤布局的其中一環，既是因應，也是順勢而為。
這一段時間以來，除了軍事上的大規模演訓之外，北京對台開啟多線戰場。在經濟戰上，禁百家台食品廠、千項產品暫停輸陸；柑橘類水果、白帶魚、凍竹莢魚暫停輸入，天然砂暫停對台出口；台灣出口到大陸的產品包裝必須標示「中國台灣」等。
在政治戰上，拘傳審查「涉嫌分裂國家犯罪、煽動分裂國家犯罪」的楊智淵，後改為監視居住；點名「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」，以及宣德能源、凌網科技、天亮醫療和天眼衛星科技等四家台企是「台獨」頑固分子關聯機構，並予以封殺；發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，以「台灣特別行政區」的終局安排作為談判呼喚。
在外交戰上，暫停中美八項合作，取消中日外長會談等等。
美國挾着「台灣牌」在台海「切香腸」，看得出來，北京也在「切香腸」，順着形勢一步步堆高對台灣的縮緊。無論台灣認不認同、接不接受，北京新的「絞索政策」，打破了台灣認知的「台海中線」、「領空領海」等防線，強化並推進了對於台灣的主權宣示，國際上縱有譴責，卻無實質「援台」，美國方面對台灣的「支持」，只在軍演暫消的空檔才「現身」。
換句話說，64年前北京能做到的，在於把「絞索」套在金門。64年後，這條「打而不登、斷而不死」的新「絞索」，恐怕已直接越過「海峽天險」，套在了台灣身上，「什麼時候需要緊張一點就把絞索拉緊一點，什麼時候需要緩和一下就把絞索放鬆一下」。
至於台灣社會「有感」或「無感」，並非北京所在意的，實際温度的高低，美國和民進黨政府沒說出口的感受才是真實的。《香港01》記者了解到，一位台灣資深兩岸事務專家私下坦言，北京對台從工具箱一招接着一招出手，不能說是「不痛不癢」，而「應似螺絲越旋越緊，直到斷氣，至少製造恐怖壓力和氣氛」。當脖子「有感」之時，也意味着這條「絞索」已越收越緊。