專訪黃宗昊︱不只馬照跑舞照跳　「今日香港明日台灣」各有解讀

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台好比拋入本就波譎雲詭的台海裏的一枚震撼彈，激起了大陸方面前所未有的圍台軍事演訓以及連續的軍事威懾，在圍台軍事演訓結束的當天，國台辦、國新辦聯合發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，是為對台文攻武赫，以及硬的更硬之後的軟的更軟。一番極限挑戰之後 ，表面上看台海又恢復了常態，但其實各方都心知肚明，雖然台灣馬照跑、舞照跳，美國還在躍躍欲試着通過《台灣政策法》，但各方都明白，佩洛西訪台留下的爛攤子，並不容易這麼快收拾完，且因其訪台而改變的台海現狀也已經一去不復返。

喧囂的輿論過後，《香港01》圍繞佩洛西訪台以及兩岸未來走向專訪了上海交通大學台灣研究中心研究員黃宗昊。黃宗昊2008年獲得台灣政治大學博士學位，曾為台灣中央研究院政治學研究所博士後研究員，並在大陸工作多年。對於台灣心理的把脈，以及大陸輿情的感受，以及對白皮書做出的「統一後」的承諾，身為台灣人的黃宗昊更敏感，也更有話語權。

西進大陸的黃宗昊博士與他的研究生們探討學業。（黃宗昊提供）

台灣不只是「馬照跑、舞照跳」

訪談一開始，黃宗昊談到了台灣從官方到民間面對佩洛西訪台以及大陸文攻武赫的反應。在黃宗昊看來，蔡英文當局也心知肚明，佩洛西訪台並沒有實質的好處跟意義。「蔡英文當局並不傻，一些媒體也有披露，在佩洛西訪台前一直想透過管道做疏通，請她不要來。可最後騎虎難下，佩洛西堅持要來，民進黨難道不接待嗎？」但接待歸接待，在黃宗昊看來，台灣沒有辦法阻止佩洛西訪台，但至少可以努力為訪台降温，比如降低接待的規格，「最後蔡英文當局基本上是最高規格接待，反而把台灣自己的路給堵死了。」

至於台灣社會，在佩洛西訪台之後，解放軍圍台軍演之際，媒體報導紛紛聚焦台灣的無感，以及「馬照跑、舞照跳」的歌舞升平，但在黃宗昊看來，台灣社會的反應在平靜的表象之下，至少可以歸納為三種心態：

第一種是深綠群體，他們會認為解放軍就是紙老虎，所以大陸公布的圖片和軍演戰果都是認知戰，是假訊息。而且他們堅信如果一旦爆發軍事衝突，美國和日本會幫台灣，所以不用害怕。

第二種是精英群體和知識階層，此一群體很關注各方動向，他們有感受到大陸軍演的壓力，認為整個局面是山雨欲來風滿樓。只不過該群體的人數相對較少，聲量也不夠高，所以並沒有引起太多關注。

第三種是為數眾多的普羅大眾，習慣逆來順受，或可稱為「狼來了」群體，因為在這次解放軍圍台軍演前，大陸類似的威懾已經很多了，雖然這一次的力度空前，但人們已經麻木了。他們對台軍的戰力沒有過高期待，認為解放軍不來最好，如果真的來了，反正也阻止不了，只能認命。麻木加認命，可以反映大多數台灣人的心理。「『狼來了』寓言故事的最終結局是什麼？就如同一個自我實現的預言，可能到時候台灣真的只能『簞食壺漿，以迎王師』了。」黃宗昊說。

台灣年輕藝術家陳立君的畫作在網路流傳，反思佩洛西訪台帶來的戰爭危機。（陳立君提供）

「統一後」的想象與現實

圍台軍事演訓結束的當天，國台辦、國新辦聯合發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，該白皮書也是大陸繼1993年、2000年對台白皮書之後的第三份白皮書。該白皮書除了切割台灣民眾與台獨勢力，以及重申不放棄武力選項之外，還專門有一個章節談到了「統一後」的安排。

按照白皮書所承諾的，統一後，「長期困擾台灣經濟發展和民生改善的眾多難題，可以在兩岸融合發展、應通盡通中得到解決。台灣財政收入儘可用於改善民生，多為老百姓做實事、辦好事、解難事。」「在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣可以作為特別行政區實行高度自治。台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。」「統一後，有關國家可以繼續同台灣發展經濟、文化關係。經中國中央政府批准，外國可以在台灣設立領事機構或其他官方、半官方機構，國際組織和機構可以在台灣設立辦事機構，有關國際公約可以在台灣適用，有關國際會議可以在台灣舉辦。」

事實上，白皮書中談到的「統一後」並不新鮮。早在2021年10月29日，在「新徵程中的兩岸關係和平發展」為主題的第四屆「國家統一與民族復興」研討會的開幕式上，時任國台辦副主任劉軍川就花大篇幅談了「統一後」的問題。同年11月10日召開的國台辦例行記者會上，當被問及台陸委會對大陸「沒有認清兩岸現狀」的批評時，發言人朱鳳蓮再次直言，「展望未來，兩岸統一後，台灣民眾創造的財富儘可用於改善民生，民生福祉將得到充分提升。」

對於白皮書及論述變化，黃宗昊坦言，「白皮書大體上沒有超出我們常識所了解的範圍，具體內容上來講，我覺得這是兩岸實力對比的問題，當雙方實力對比差距越小的時候，你可能就得給出越明確具體的一些承諾，留給自己的模糊空間可能就會更小，這樣才有吸引力。但當雙方實力對比越來越懸殊、越來越巨大的時候，明確承諾就會越給越少，留給自己的模糊空間就能越來越大。所以這次白皮書裏有關統一後的安排，談的都是比較宏大的東西，具體怎麼做並沒有講得很明確，背後還是兩岸實力對比的變化。」

國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室8月10日發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，進一步重申台灣是中國的一部分的事實和現狀，展現中國共產黨和中國人民追求祖國統一的堅定意志和堅強決心，闡述中國共產黨和中國政府在新時代推進實現祖國統一的立場和政策。（資料圖片）

至於台灣民眾會否對大陸呈明的「統一後」有所期待，黃宗昊直言「不會」，因為「台灣社會整體來講，並不覺得統一是一件值得高興的事情。這並不是說所有人都反對統一，而是大多數台灣人會認為，如果可以在當一個國家還是當一個特區之間選擇，肯定更願意當個國家。」基於此，黃宗昊表示，既然台灣社會少有人會想要主動選擇統一的，所以就根本不會有興趣去思考統一後的規劃。「既然是被統，要怎麼做，就取決於大陸的態度或者說是『恩賜』，你是被征服的地方，哪有什麼話語權？雖然北京未必這樣想，但台灣普遍會認為如此。」

關於「當個國家」還是「當個特區」的二選一問題，清華大學台灣研究院院長、教授巫永平此前在接受《香港01》記者專訪時表示，「台灣老百姓以為他們可以選擇，可以選擇統，選擇獨還是選擇維持現狀。錯了，只有統，未來結局只有統，讓老百姓認清沒有選擇，在武統和和統之間選擇。統一是未來唯一結局，是要一國兩制還是一國一制？要以這種方式引導。」因為「統一論述比武統還是和統更重要。」

「今日香港、明日台灣」各有解讀

眾所周知，「一國兩制」這一制度設計原本是用來解決台灣問題的，只是當香港回歸的時限迫近，最先作用於香港。因此一歷史經緯，所以香港回歸至今，每每台灣、香港爆發激烈社會衝突，人們總會不自覺提到「台灣的香港化」和「香港的台灣化」。尤其當2019年香港修例風波爆發後，「今日香港、明日台灣」更成為蔡英文和民進黨掛在嘴邊的一句口號，既用以表達對香港激進示威者的支持，也籍此抗拒北京已經提出的「一國兩制」台灣方案，進而鼓動台灣民意，謀求台灣獨立。如果說修例風波之際「今日香港、明日台灣」還只是一種想象和工具，那麼待到佩洛西不顧各方反對貿然訪台之後，「今日香港、明日台灣」則從想象走向現實。（更多內容見《佩洛西訪台｜香港修例風波的瘋狂正在台灣上演》）

早在2021年3月，當北京推出國安法並對選舉制度進行修改後，黃宗昊在接受《香港01》專訪時談到了自己對「今日香港、明日台灣」的看法。「這又是一個煽動恐慌情緒的偽命題。香港是殖民地，台灣的地位不同，原本比香港有更多的運作空間。但是台灣的悲哀或者悲劇是，正一步一步把這個空間越走越窄，就像一個自我實現的預言，最終徹底『香港化』，難以掌握自己的命運。你會發覺在台灣發生的事情，跟香港很像，都是在全球化帶來的貧富差距和社會矛盾之下，某些政客跑去煽動民族主義情緒和鼓吹民眾的分離意識。全球化的問題並不容易根本解決，特別台灣又是一個注重貿易的外向型經濟體，那怎麼辦呢？很簡單，解決不了就轉移注意力，找一個替罪羊。」

香港修例風波發生後，台灣不斷圍繞「今日香港、明日台灣」進行政治操弄。（AP）

而在佩洛西訪台之後，黃宗昊在重申以上觀點之外，也着重談到了不同視域下的「今日香港、明日台灣」。在黃宗昊看來，「今日香港」是什麼樣子，這就涉及到兩種視角，「一種視角是政治上自由派的視角，他們會認為『今日香港』是絕對的大倒退，普選遙不可及，各方面的自由和空間也在不斷限縮。在這個視角下，『明日台灣』就是台灣所珍視的自由民主都沒有了，只是一個特區。另一種視角則是普通民眾去政治化的視角，他們覺得『今日香港』社會秩序恢復穩定，沒有那麼多的政治惡鬥和拉布，大家回歸生活本身拼經濟，所以『明日台灣』說不定是一個不錯的期待。」

佩洛西訪台後，不只是「今日香港、明日台灣」從想象走向現實，中美新冷戰也從想象走向現實。面對這樣的局勢之變，新加坡總理李顯龍8月21日在國慶群眾大會上發出這樣的擔憂，「本區域享有那麼長時間的和平，以致我們很難想象情況會變得不一樣。但看看歐洲，那麼突然、迅速地出了狀況，我們能肯定本區域不會出現同樣的問題嗎？所以我們必須面對現實，也要做好心理準備。」對世界前兩大經濟體的中美來說，面對充斥着衝突、危機與動盪的世界，同樣要做好心理準備，並各自好好想想：中美之戰真的不可避免嗎？