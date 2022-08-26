從歷史學家許倬雲的憂慮談起：中國切不可掉進美國的陷阱

匹茲堡大學榮休教授許倬雲先生，是一位學貫中西、通達古今、有着濃厚家國情懷的當世智者。他客居美國60多年，深入了解美國社會方方面面，最近在正和島十周年的特別策劃活動中談及中美關係，表達了一位史學耆宿對於時勢的深深憂慮。

許先生說：「中美目前的這樣一種情況的確讓我非常擔憂。因為美國的霸權正在下降，而中國又是其霸權之路上唯一可能阻礙他的對手。所以美國在尋找一切可能的機會，想讓中國率先引起爭端，這樣一來，他就有了挑起戰爭的理由。所以如果中國上了美國的當，受了美國的這種誘騙，出兵打仗，其實對中國是不利的。因為從地緣關係上來看，中美之間隔着一個太平洋，中國要想直接打擊美國本土比較困難；而美國卻可以通過遠東地區的多個基地直接威脅到中國本土，這是非常不利的一個形勢。」

許先生此言其實道出了一個經常被人忽略的問題，那就是除了中國面臨和平崛起的難題，美國亦面臨霸權和平下降的難題，許多人糾結於中國作為新興崛起的大國能否不重蹈歷史覆轍，堅守和平發展的道義理想，卻不知歷史上諸如美國之類的霸權國面臨能否以和平競爭心態對待新興崛起大國的風險。

許先生說，佩洛西訪台「更是加劇了我對中美之間軍事衝突的擔心，好在中國保持了一個相當克制的態度」，「我們要清醒地認識到，美國一次又一次的挑釁，就是想逼中國先動手，然後他就有理由大舉進攻，在這方面，中國千萬不能被其矇騙」。誠如斯言，縱使不考慮和平統一與和平崛起對中國最有利，若中美真的因為佩洛西訪台發生軍事衝突，後果不堪想象，不光改革開放以來中國孜孜以求的和平發展機遇期不復存在，而且僅從軍事層面來說，貿然興兵風險極大，今天被拖入烏克蘭戰爭泥潭的俄羅斯與昔日被拖入阿富汗戰爭泥潭的美國，都是前車之鑑。所幸的是，中國應對佩洛西訪台非常審慎、務實，為國家發展贏取了更多時間。對於中國來說，時間越久，準備時間更充足，綜合實力越強，日後勝算越大。

台灣年輕畫家陳立君畫作，反思佩洛西訪台帶來的戰爭危機。（陳立君提供）

就像中國前駐美大使崔天凱在「2021年國際形勢與中國外交研討會」上說的，「要在中華民族偉大復興戰略全局中認識和運籌對美工作」，「既然鬥爭的目的，是為了維護人民利益和戰略全局，那麼在鬥爭的過程中，就應該盡一切可能，減少涉及我們利益和全局的代價和影響。原則上，不打無準備之仗，不打無把握之仗，不打賭氣仗，不打消耗仗。人民的每一點利益都來之不易，我們絕不能讓任何人掠奪，也絕不能因為我們自己的大意、懈怠和無能，使之遭受損失。」改革開放以來，中國的進步和發展成績殊為不易，是一代又一代中國人付出大量汗水的結果，人民吃飽飯才僅僅四十年而已，理當倍加珍惜，絕不能自我膨脹，意氣用事。

許先生特別強調，「最重要的還是要避免軍事上的攤牌，這是非常危險的事情。所以中國在這方面一定要剋制住自己，不能輕易地翻臉，在一些衝突上要把握好度，不要輕易地展開軍事對抗。」他認為，「從美國來看，美國當下最嚴重的問題就是內部紀律的渙散和內部矛盾的加強」，「在我看來，美國現在的當務之急是約束自己，把自己整頓好，不要垮下去」，「前任領袖橫衝直撞，現任總統猶豫不決，兩個人都不大會冷靜而睿智地應對危機，這真的是一個讓我極為擔心的事情」。

美國有美國的深層次問題，亟待美國有識之士去解決。面對一個日益不確定的美國，面對美國對於中國崛起的疑慮和警惕，面對美國內部那些仍舊活在冷戰思維之中、盲目排外、極端狹隘的非理性反華力量的刻意刺激和挑釁，中國尤其應該要小心，要多去爭取美國內部健康、理性的力量，多去團結世界範圍內平等待我之人民，要懂得小不忍則亂大謀的道理，風物長宜放眼量，切不可掉進美國內部一些非理性反華力量急欲與中國攤牌的大陷阱。

從時機來說，中國與美國攤牌越早，對中國越不利，中國越容易被拖入泥潭。縱使有朝一日中美萬不得已攤牌，越往後對中國越有利。中國最需要的是時間，是擺脱經濟困境、早日復甦、持續崛起為全球第一大經濟體的時間，是全面成為高科技強國、不再被別國卡脖子的時間，是人民生活水平持續改善、安居樂業、生活幸福、自由自在的時間，是社會公平、人盡其才、民主和法治健全的時間。俾斯麥說過，國家是時間河流上的行船。

抓住國家發展戰略機遇期，發展經濟，改善民生，用時間換取空間，用實力換取和平，仍舊是當下中國最務實的選擇。（新華社）

從道義理想來說，和平崛起才是中國最應追求的目標，這不僅是中國人民的福祉，亦是對世界和平的貢獻。當一個14億人的大國，能跳出修昔底德陷阱，在開放、包容與人類文明多樣性的框架下與美國和平競爭，對人類的意義無疑更大。畢竟，中美兩大強國之間一旦發生軍事衝突，對於兩國人民乃至世界和平都可能是一場災難。

近年來北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫教授反覆說的「當我國的人均GDP達到美國的50%」，「人口是美國的4倍，經濟規模是美國的2倍，美國再不高興也改變不了這個事實」，「新的、穩定的世界格局可能就會出現」，正是希望中國能通過一心一意發展和壯大自己，改善人民生活的方式來實現和平崛起。所以，林毅夫不厭其煩地主張，「保持快速發展是我國駕馭大變局的基礎和關鍵，是我國最大的大局、最大的政治」，「快速發展仍是中國未來30年關鍵中的關鍵」。考慮到近年來特別是今年二季度中國經濟發展和人民生活面臨的困境，當下尤其需要集中精力改善經濟民生，為經濟早日復甦和重建人民的信心創造良好環境。

讓人民過上好日子，以實力換取和平，為世界大同做些力所能及的貢獻，這才是中國發展最應該追求的目標。正因這樣，中國在改革開放之初便選擇了韜光養晦，便選擇了集中精力發展和壯大自己。一個國家只有當人民都能普遍過上好日子，才能凝聚起最強大最堅韌最生生不息的力量，進而對世界各地產生感召力和吸引力。

所以說，當下中國最重要事情是早日擺脱經濟困境，讓月收入在1000元人民幣左右的6億人同樣過上殷實的生活，讓國家治理更現代更法治更民主，讓社會更包容更開放更理性，實實在在推動公平正義、共同富裕，藏富於民，藏力量於農業、工業、高科技和世道人心。至於輿論場上不時冒出的民粹民族主義，比如盲目排外的狹隘言論、充滿戾氣的好戰言論，都是無意義的有害聲音，根本不必理會。只有這樣，許倬雲老先生的深深憂慮才不會成真，中國才能在日益面臨不確定性的時代和世界局勢下，為人民過上好日子、為世界和平，走出一條務實的大道。