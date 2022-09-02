中共二十大倒計時　專家分析三大看點：將有大規模高層人事調整

備受矚目的中共二十大敲定召開時間：根據新華社8月30日消息，十九屆七中全會於10月9日召開，二十大則建議於10月16日召開。該消息引發各方輿論關注，中國國外輿論繼續將注意力鎖定於人事安排，國內輿論則普遍關注二十大後會否調整防疫政策。

內地分析人士認為，二十大進入最後一個半月倒計時，中國政治也將迎來新週期，且有三大看點值得關注。



大規模高層人事調整

中共中央黨校（國家行政學院）公共管理教研部教授竹立家表示，中共二十大閉幕後，將召開二十屆一中全會，選舉產生新一屆中央領導機構，按照慣例，新一屆中共政治局常委將在會後與中外記者見面，但國家主席、國務院總理、全國人大常委會委員長等具體領導職務還有待明年全國兩會選舉產生。

中共二十大將有大規模高層人事調整，引發關注。（資料圖片）

對比以往換屆黨代會召開時間，2017年中共十九大10月18日召開，與二十大基本一致；2012年中共十八大與2002年中共十六大均在11月8日舉行，與這兩次相比二十大召開時間提前23日。

二十大還將選舉產生大新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。參照中共十九大與十八大，正式選舉在大會最後一日舉行。正式選舉前，中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選人預備人選建議名單先經各代表團醞釀，以差額選舉方式進行預選，大會主席團會議後，再舉行各代表團分組會議，醞釀主席團會議通過的候選人名單。

官方目前尚未公布二十大閉幕時間，不過從1987年中共十三大開始，歷次「黨代會」會期均為7日。照此慣例，二十大將於10月22日閉幕，翌日新一屆常委將集體公開亮相。

中國未來5年的路線圖將在20大上擬定。圖為中國的高鐵。（盧翊銘攝）

未來5年路線圖明晰化

按照慣例，十九屆七中全會將討論十九屆中央委員會向二十大的報告稿，通過後由總書記在二十大開幕會上做報告，分析人士指，報告在總結經驗基礎上制定的路線圖至關重要。

暨南大學馬克思主義學院副院長陳聯俊接受對此表示，中國的革命與建設在每一個歷史時期面臨的環境與條件都非常複雜，沒有「教科書」，必須依靠自身總結提煉歷史經驗，探索發展規律，逐步明晰路線圖，亦是中共政治優勢所在。

竹立家則指，受新冠肺炎疫情、俄烏衝突等因素影響，經濟危機、糧食危機等一系列危機接踵而至，全球變局進一步演化，值此重要轉折關頭，二十大路線圖不僅事關中國，某種程度上也會影響世界發展走向。

謀長遠考驗執政能力

值得一提的是，習近平在7月底召開的省部級主要領導幹部專題研討班上提到，二十大「要對全面建成社會主義現代化強國兩步走戰略安排進行宏觀展望」，「重點部署未來5年的戰略任務和重大舉措」。分析人士指，「兩步走」戰略涉21世紀中葉建成「社會主義現代化強國」的目標，意味二十大除重點謀劃下一個5年外，還將對未來30年戰略作宏觀展望。

中共中央黨校（國家行政學院）教授張希賢對此表示，中共二十大主要解決未來五年的路線方針問題，但為確保前進方向不偏離，更需從中長期著眼，也是表現中共執政能力更成熟的時刻。