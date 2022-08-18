中共二十大｜解放軍和武警部隊選出304名代表　包括6中央軍委領導

解放軍和武警部隊25個選舉單位分別召開黨代表大會或黨代表會議，選舉產生出席黨的二十大代表304名。



官方媒體《新華社》報道，選舉產生出席黨的二十大代表304名，當中包括6名中央軍委領導層。 中央軍委兩名副主席許其亮、張又俠，4名中央軍事委員會委員魏鳳和、李作成、苗華以及張升民均當選。 其他當選者包括中央軍委辦公廳主任鍾紹軍，東部戰區司令員林向陽、政治委員何平，駐澳門部隊司令員徐良才等，駐港部隊司令員彭京堂則不在名單上。

解放軍和武警部隊出席黨的二十大代表，是嚴格按照黨章和黨中央關於做好代表選舉工作的要求選舉產生的。在代表候選人初步人選推薦提名和代表正式選舉過程中，堅持標準條件，嚴格組織把關，充分發揚了黨內民主。代表的產生符合程序規定，結構比例符合黨中央要求。

出席黨的第二十次全國代表大會代表資格，屆時還需經黨的第二十次全國代表大會代表資格審查委員會確認。

2019年10月1日，中國士兵在天安門廣場舉行的慶祝中華人民共和國成立70周年閱兵式上列隊大喊。（Getty Images）

《新華社》5月30日的報道，曾經。根據黨中央、中央軍委和習主席決策部署，解放軍和武警部隊出席黨的二十大代表候選人預備人選，由25個選舉單位按照規定程序步驟產生。解放軍和武警部隊確定的黨的二十大代表候選人預備人選，體現了先進性和廣泛代表性，條件、構成、產生程序均符合黨中央和中央軍委要求。

預備人選中，黨員領導幹部佔59.12%，基層和工作一線黨員佔40.88%；55歲以下黨員佔69.06%；榮獲三等功以上獎勵的佔95.3%；有一定數量的女黨員、少數民族黨員、文職人員黨員、專業技術人員黨員和軍（警）士黨員。

預備人選遴選確定過程中，各級堅持把政治標準放在首位，把加強黨的領導、發揚黨內民主、嚴格人選條件、嚴肅紀律要求貫穿全程。始終突出深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，聚焦備戰打仗，落實「四必」要求，把牢政治關廉潔關身份關。嚴格按黨章辦事，堅持走群眾路線，尊重和保障黨員民主權利，按照自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選的辦法，集體研究確定推薦人選。

在預選過程中，運用多種形式深入搞好宣傳發動，動員組織廣大黨員積極參與推薦提名工作。軍隊基層黨組織和廣大黨員均按要求參加推薦提名，軍委領導同志和選舉單位黨委班子成員以普通黨員身份參加所在黨支部推薦提名工作。

各選舉單位均按要求組成考察組，全面考察人選的理想信念、政治品格、道德修養和廉潔情況，對提名人選徵求所在單位黨組織和黨代表的意見，對確定的初步人選公示到選舉單位所有黨支部和全體黨員，對預備人選按規定程序進行審查。堅持嚴肅政治紀律組織紀律選舉紀律，始終把紀律和規矩挺在前面，確保預備人選確定工作風清氣正。