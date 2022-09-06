台海上演無人機「叫魂」恐慌　台灣不對稱作戰的過與不及

自8月24日出現首支大陸無人機拍攝金門台軍崗哨的畫面後，金門外島一時成為大陸無人機玩家絡繹不絕的熱門打卡景點，飛行影片在微博接連出現。8月30日台軍首度開槍射擊警告驅離後，9月2日甚至還看到大陸網友操作無人機向金門空投「茶葉蛋」和「榨菜」，反諷過去台灣名嘴調侃大陸民眾吃不起這些食物。



目前來看，近來從廈門飛越海峽俯瞰金門的無人機，應都是民間自發行為。有看法認為，由於大陸真實的民間表達在兩岸輿論中失語，一向被官方所「代表」，或者是被網路KOL所壟斷，因此透過無人機打卡、空投等做法，呈現大陸民間真實的聲音。也有看法認為，雖然是民用無人機，但難保背後沒有官方或軍方授意，至少是「默許」，屬於大陸對台「灰色地帶」作戰、認知作戰的一環。

廈門市公安局9月3日發布通告，為確保第22屆中國國際投資貿易洽談會（簡稱投洽會）安全順利舉行，從3日至12日管制無人機等民用小型航空器和升放空飄物。廈門投洽會是每年例行常規活動，也都會管制無人機等升空飛行；不過特別的是，去（2021）年投洽會管制時間僅在9月8日一天，今年則從會前延續到會後長達十天，官方是否藉此對無人機飛越金門的熱潮降温，也引發了一定程度的聯想。

從丟石頭到出動神槍手與打鳥隊

平心而論，大陸無人機飛越金門確實在台灣引起了不小的輿論騷動，甚至比解放軍大規模圍台軍演更令社會「有感」。其中的主因或許在於心理效應被放大和傳播的結果，先是台灣守軍驚慌的表情與丟擲石頭反制的畫面曝光，接着是上從官方下至民間，對於該如何應對闖境無人機莫衷一是，甚至被上綱到對戰一觸即發的地步。整體氛圍頗為類似美國漢學家孔飛力（Philip Kuhn）《叫魂》一書中，所描繪乾隆盛世的「妖術大恐慌」，對來自海峽對岸的無人機心生焦慮，從應對上的過與不及便可見一斑。

起初台灣配槍的守軍只能從地下拾起石頭擲向無人機作為驅趕，宛若倒退回到「石器時代」，不只淪為大陸網友的嘲諷素材，也令台灣民眾看傻了眼，面對如入無人之境的大陸民用無人機，台灣官方只能在「備戰不求戰」的口號中無能以對。台灣「中華戰略學會」資深研究員張競便指出，其實台灣《兩岸人民關係條例施行細則》本來就有規範，未經許可的大陸民用航空器進入台灣外島限制區域內，可「對該航空器實施辨證，並嚴密監視戒備。必要時，應予示警、強制驅離或逼其降落。」

待民怨延燒多日之後，台灣官方才拉高姿態，蔡英文在8月30日一聲令下，要求台灣「國防部」適時採取必要而且強力的反制措施。當天下午，就看到台灣陸軍金門防衛指揮部（簡稱金防部）對外發布首度開槍射擊警告驅離的消息；翌日（9月1日）各家台媒又以快訊形式，紛紛報道駐守部隊在當天中午首度擊落大陸無人空拍機，「寫下防衛射擊最『直接』、『有效』的紀錄」。可是金防部補充說明，「由於處置時間很緊湊，所以沒有相關照片、影片，且無人機被擊中後墜落海裡，故也無殘骸照片」，本來希望得到振奮人心的效果，最後卻「無圖無真相」，流於雷聲大雨點小。

大陸民用無人機數度在金門現蹤，光是9月3日在4小時內出現2批2架次，台方駐點守軍發射信彈示警後，即快閃離開進入廈門，台「金防部」通報各據點加強警戒，嚴防各種可能的狀況。（台灣「金防部」）

台媒《中時新聞網》獨家報道，台軍雙管齊下升級應對舉措。由於無人空拍機體型小、移動速度快，台軍連續兩天至少射出十槍卻均告落空，陸軍隨即決定調派本島旅級單位內受過狙擊及特等射手訓練的軍士官射手進駐金門、馬祖；空軍則選派各基地「飛管分隊」人員，攜帶「無人機干擾槍」緊急前進往金馬支援，據了解人數至少約30至40人左右。

與此同時，同樣具備「戰狼」性格的台灣「外交部」，也與大陸外交部展開唇槍舌戰。8月29日大陸外交部發言人趙立堅回應「中國的無人機到中國的領土上去飛一飛，我不覺得這是什麼值得大驚小怪的事」，此言一出，隨即引來台「外交部」反擊，將大陸外交部稱為「中國共產黨威權擴張主義政府外事部門」，還以「自創」的「中國古訓」「不請自來謂之賊」，批評「闖空門」或「空中偷窺」的行為，「台灣人民都不歡迎這種賊」。

此外，台灣民間也傳出「以牙還牙」之舉。8月31日台灣各大社群網站瘋傳一支影片，內容宣稱是台灣飛手操控無人機，從金門馬山觀測站飛至大陸福建角嶼軍營，拍到約十多名解放軍士兵集合畫面，台灣網友隨之熱議盛讚為「禮尚往來」。不過經大陸網友比對核實，影片拍到的營區建物外觀色彩與實際不符，推測是有心人士拿舊影片假冒「回敬」，頓時澆了台灣網友眼中的無人機「逆襲」一盆冷水。

政治化解危機遠比真槍實彈重要

可以看到，台灣方面從一開始的「石頭大戰無人機」，直接拉抬進化到出動「狙擊手」、「打鳥隊」，官方和媒體則宣揚「開槍擊落」，過去熟悉的「抗中保台」味道再度重出江湖。不只軍方精鋭盡出，「外交部」與素有民進黨政府「第四軍」之稱的「網軍」也加入戰局，彷彿全面進入戰爭狀態，認為只要擊退了無人機就是擊退「中共犯台野心」的「大勝利」。

台灣這場「軍容壯盛」的「不對稱作戰」，看在眾人眼中多少給了外界「大砲打小鳥」的違和感受。畢竟台灣不久前才經歷了解放軍大規模環台軍演，面對導彈飛越上空、「有人」機艦抵近海岸線，過去對大陸炮火四射的執政黨政治人物們一夕「理性」了起來，除了幾聲譴責之外，不復以往「辣台妹」的強勢。於今面對的是民用無人機，實際的「威脅」不過是攝影鏡頭，再進階一點則是一顆茶葉蛋與一包榨菜，此時台灣政客們又甦醒了過來，一個比一個咬牙切齒，不惜「開出第一槍」。

佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）訪台過後的解放軍軍演，可說是北京對美台反應的一次測試；而近期民用無人機到金門的川流不息，也是一種民間自發的無硝煙測試。台灣「國防部」從2019年開始大推一組「投誠食品」，在方便麪、牛奶糖和蛋捲等外包裝上以簡體字印着「請保留此方便麪，放下武器，向中華民國國軍投誠，我們保證提供熱水與安全」，還載明「投誠」五步驟：

「1. 放下武器；

2. 雙手舉高；

3. 持此蛋捲盒；

4. 向我軍投誠；

5. 回家團圓。」

當時台灣「國防部」強調將來要用在戰場發放，稱「（解放軍）投誠當然會接受他」。如今這組「投誠食品」還未派上用場，結果「前線中的前線」先成了對方的打卡景點與空投對象，形成了諷刺的對比。

看在外界眼裏，民進黨政府的「底線」恐怕已自揭無遺，簡言之即「柿子挑軟的吃」。對民用無人機慷慨激昂、義憤填膺，但是對一架又一架真的可能將台灣推向戰爭邊緣的美國軍方專機卻張臂歡迎，對於解放軍開到門口的軍事反制則是沉默退縮。民進黨政府「彈性變動」的「底線」，像極了當詐騙集團台灣成員被遣送至大陸時為了所謂「喪權辱國」而悲憤不已，可是面對台灣年輕人被拐騙出境時又束手無策，難得看到的「作為」，反而是把炮火對準了站穩「一中」在外交出手伸援的大陸政府。

廈門無人機禁飛令過後，金廈海域上空是否將會恢復日前的無人機飛行「榮景」，尚不得而知。不過這一場來自大陸民間對台的底線測試，無論背後有無官方授意，客觀上在形勢對比、政客面目、輿論心理等效果都被折射了出來。對台灣來說，倘若不願見到無人機或者其他可能的科技工具「大軍壓境」，最好的做法不是在真槍實彈上大做文章，也不是挑動民粹情緒，還是應該回到源頭管理，透過政治的方式化解危機，不讓美國這張「台灣牌」在台海兩岸點火。