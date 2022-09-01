陸無人機再飛金門據報台軍開槍　台灣還以顏色？空拍福建影片瘋傳

大陸無人機連日多次飛越金門上空，期間台軍更首次進行實彈防衛射擊，被指「開了第一槍」。

昨晚（8月31日），再有3批3架次大陸無人機飛至金門，空拍大膽、草嶼及烈嶼防務狀況。據報，駐點台軍再次開槍。



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據《中時新聞網》報道，8月31日晚6時至8時期間，台軍飛別在大膽、草嶼及烈嶼地區，發現大陸民用無人機3批3架次。金門防衛指揮部指出，經守軍防衛射擊及信號彈通傳臨近駐守部隊後，無人機快速飛離進入廈門。

據大陸無人機航拍畫面顯示，烈嶼島上的建築物清晰可見，幾名台軍發現無人機後疑似進行商議，其後進入駐點哨所內。有大陸媒體指，「無人機在拍攝返航過程中受到台軍方士兵干擾，最終仍順利返航」。

大陸無人機8月27日拍攝金門烈嶼營區：

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對於大陸無人機在台灣空域飛行引發台灣「國防部」抗議，大陸外交部發言人趙立堅在昨日舉行的例行記者會上表示，「台灣是中國的一個省，沒有什麼『國防部』。台灣當局渲染緊張沒有任何意義。」

此外，在大陸無人機多次飛至金門上空之際，一段台灣無人機飛至廈門角嶼空拍解放軍營區的影片亦在網絡流傳。該影片中最先出現一幢建築物，隨著臨空接近五星紅旗清晰可見，更有10多名解放軍集合及解散的畫面。

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據了解，該架無人機由金門馬山觀測站飛臨廈門角嶼。不過據透露，空拍影片中建築外牆及屋頂顏色與解放軍本月21日發布的影片有所不同，因此有人推測影片非近日拍攝，至於拍攝者是誰就仍有待商榷。