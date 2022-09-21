中辦推領導幹部「能上能下」新規　預示二十大人事風暴？

備受矚目的中共二十大進入倒計時之際，中央辦公廳對外發布《推進領導幹部能上能下規定》（簡稱《規定》），此規定是在2015年7月19日中辦印發的《推進領導幹部能上能下若干規定（試行）》基礎上修訂的，9月8日對外發布，即日起實施。

新《規定》總計18條，在第二條明確了目標——「着力解決不擔當、不作為、亂作為等問題，促使領導幹部自覺踐行『三嚴三實』要求，推動形成能者上、優者獎、庸者下、劣者汰的用人導向和從政環境。」第四條明言「推進領導幹部能上能下，重點是解決能下問題」。具體來說，「應當結合實際分類施策，嚴格執行問責、黨紀政務處分、組織處理、辭職、職務任期、退休等有關制度規定，暢通幹部下的渠道。」

輿論普遍關注的是第五條，該條對不適宜擔任現職的15種情形進行了詳細羅列，包括：政治能力不過硬；理想信念動搖，關鍵時刻經不住考驗的；在急難險重任務、重大風險考驗面前消極逃避或者應對處置不力的；政績觀存在偏差，搞「形象工程」、「政績工程」亂作為的；獨斷專行或者軟弱渙散、自行其是；組織觀念淡薄；對職責範圍內的事項敷衍塞責；領導能力不足，不能有效履行職責、按要求完成目標任務；違規決策或者決策論證不充分、不慎重；形式主義、官僚主義問題突出；品行不端，行為失範等等。

中央辦公廳對外發布《推進領導幹部能上能下規定》引發關注。（視覺中國）

此外，該規定第七條規定了調整不適宜擔任現職幹部的程序，第八條規定了幹部本人對調整決定不服的，可以按照有關規定申請複核或者提出申訴，第十二條則提到「推進能上能下常態化」。

在中共二十大進入倒計時之際，中辦推出此《規定》，不免引人浮想聯翩。不願透露姓名的觀察人士向《香港01》透露，今次二十大人事變動幅度會很大，《規定》的推出，或預示二十大人事風暴即將到來。

值得一提的是，2015年中辦印發的試行規定中，第四條、第五條、第六條對於到齡退休、任期屆滿等有明確規定。其中第四條寫道，「推進領導幹部能上能下，既要嚴格執行幹部到齡免職（退休）、任期屆滿離任等制度規定，又要加大問責追究、調整不適宜擔任現職幹部等的工作力度。」第五條要求「嚴格執行幹部退休制度，幹部達到任職年齡界限或者退休年齡界限的，應當按照有關規定程序辦理免職（退休）手續。確因工作需要而延遲免職（退休）的，應當按照幹部管理權限，由黨委（黨組）研究提出意見，報上一級黨組織同意。」

隨著中共二十大迫近，關鍵職位的人事調整引發猜測。（資料圖片）

此外，第六條寫道，「嚴格執行領導幹部職務任期制度，任期年限、屆數和最高任職年限，一般不得延長。加強任期內考核和管理，經考核認定不適宜繼續任職的，應當中止任期、免去現職，不得以任期未滿為由繼續留任。幹部任期內免職按照有關規定程序辦理。」

而在新《規定》中，與到齡退休、任期屆滿相關的條款均已不見。這或預示着，以往外界管窺中共人事變化的一些「規則」，不再一成不變，而是以政治需求為導向，根據時局打破常規。