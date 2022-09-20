二十大報告前瞻｜習近平頻提「歷史自信」　「五個自信」或將出爐

8月底的中共政治局會議建議10月16日召開中共二十大。目前只剩不足一個月時間，關於大會的主題，正日漸引起外界的關注和猜測。8月底政治局會議的官方新聞通稿提及的「動員全黨全國各族人民堅定歷史自信、增強歷史主動，守正創新、勇毅前行」，或許預示過去一年以來習近平多次提及的「歷史自信」有望在中共二十大上成為全黨新的精神指引，已有的「四個自信」或由此擴展為「五個自信」。

眾所周知，胡錦濤曾在中國經濟社會持續快速發展的背景下提出「道路自信、理論自信、制度自信」，即「三個自信」。習近平上任後，在承接胡錦濤「三個自信」的基礎上先是多次談到「文化自信」，後來將「三個自信」擴充為「四個自信」。2017年中共十九大將「四個自信」寫入黨章，成為全黨需遵守的精神指引。過去一年以來，習近平多次提及「歷史自信」，與數年前多次提及「文化自信」十分相似。今年中共二十大會否將「四個自信」擴充為「五個自信」，值得關注。

今年初，《香港01》便刊發文章《習近平密集強調歷史自信 「五個自信」呼之欲出》指出，習近平密集談及「歷史自信」以及中共官方的陸續報道，或可視為習近平和中共有意推出「五個自信」，進而更新和豐富中共全黨的精神指引。

文章分析稱，數千年中國歷史創造了大量影響深遠、璀璨耀眼的文明成果，極大豐富了人類文明，「在今天西方文明面臨一系列挑戰，人類被物質主義膨脹、消費主義氾濫、個人主義和享樂主義大行其道、新殖民主義和狹隘民族主義盛行、全球嚴重的政治經濟不平等深深困擾之際，中國歷史上所形成的一系列文明成果更是具有現實意義和啟發意義」，「習近平作為一個對於中國歷史傳統有着強烈認同的中共領導人，在今天這樣一個中西意識形態博弈的時代」，自然會強調「歷史自信」。

正如當時這篇文章所寫的，誰掌握了過去，誰就掌握了未來，歷史往往是當前的合法性來源，所謂「滅人之國，必先去其史」。蘇聯的解體，在某種程度上便與蘇聯領導層頻繁陷入對過去歷史的簡單否定之中，以至於造成思想混亂密不可分。關於這一點，中共一直以來都是非常敏鋭和警惕。

這也是為何去年中共十九屆六中全會通過的歷史決議，將百年黨史建構為「為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興」的歷史，儘管犯過一些嚴重錯誤，出現一些問題，比如反右、大躍進、文革和改革開放後出現的一些深層次矛盾、新問題，但都只是發展過程中次要的插曲，大方向還是數代中共領導層為了實現「中華民族偉大復興」前赴後繼，持續接力。

「歷史自信」是「道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」的載體和支撐，尤其是對於「文化自信」來說，最主要的呈現形式便是數千年以來的歷史傳承。畢竟，無論道路自信、理論自信，還是制度自信、文化自信，終究得靠歷史來證明。歷史是一個國家、一個社會、一個政黨，回首過去、總結經驗、面向未來所不可分割的部分。

正如在百年前激進反傳統現象盛行的時候，倡導對中國歷史心懷温情和敬意的錢穆所說：「今天我們要反對中國自己傳統，想要抹殺我們自己兩千年曆史，但歷史已然成為歷史了，如何能一筆抹殺呢？別人家自有別人家的歷史，我們又如何將自己橫插進別人家的歷史傳統呢？」當然，對於歷史，沒必要去美化或粉飾，不應遮蔽過去歷史存在的錯誤或問題，不能陷入歷史虛無主義，但在反省、總結既有歷史經驗，超越過去歷史經驗的同時，確實應該繼承過去的歷史。

中共作為一個百年政黨，早已和中國現實、歷史深刻聯繫在一起。一百年以來的持續中國化進程，讓中共已經成為中國歷史文化傳統在當代的延續。習近平時代的中共密集提及「歷史自信」，既是對中共百年曆史和數千年中國歷史的自信和體認，又是為了建構一套數代人連綿不斷、為民族復興而奮鬥的歷史合法性敘事。

正如數年前通過提出「文化自信」進而形成「四個自信」，當下的中共之所以那麼頻繁談到「歷史自信」，或是為了在適當時候，將「四個自信」因應「歷史自信」的提出擴充為「五個自信」。從目前情勢來看，中共二十大是比較適合的時機。