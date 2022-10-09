二十大會確立什麼「重大理論觀點和重大戰略思想」？

再過幾天，中共二十大便要召開。9月召開的中共政治局會議曾提出：「要把黨的二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，使黨章充分體現馬克思主義中國化時代化最新成果，充分體現黨的十九大以來黨中央提出的治國理政新理念新思想新戰略。」此處的「重大理論觀點和重大戰略思想」讓不少人產生好奇。



查閲中共黨史資料可以發現，五年一次的全國黨代會報告確立重大理論觀點和重大戰略思想是慣例。比如，中共十八大把科學發展觀作為與馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想並列的行動指南寫入黨章，把中國特色社會主義制度同中國特色社會主義道路、中國特色社會主義理論體系一起寫入黨章，把生態文明建設寫入黨章。再如，中共十九大提出的習近平新時代中國特色社會主義思想、中國社會主要矛盾變化、中國特色社會主義進入新時代，同樣被寫入黨章。

根據十八大、十九大的經驗，二十大將確立的重大理論觀點和重大戰略思想既有可能是對過去五年提出的重要論斷的確認，又有可能出現新的表述。從目前公開訊息來看，二十大將確立的重大理論觀點和重大戰略思想有可能包括以下五點內容。

去年召開的中共十九屆六中全會，審議通過了中共歷史上第三份歷史決議。（美聯社）

第一，二十大會對十九屆六中全會審議通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》的核心觀點進行確認並寫入黨章。尤其是其中非常關鍵的「兩個確立」（確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位），如無意外，大概率會被寫入黨章。

《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》裏面關於習近平新時代中國特色社會主義思想的描述，比如「當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍」，有可能一併被寫入黨章，以進一步拔高習近平新時代中國特色社會主義思想的地位。結合過去幾年中共官媒的宣傳來看，二十大有可能在形容習近平新時代中國特色社會主義思想時，用「偉大飛躍」、「馬克思主義中國化的第三次飛躍」之類說法。

過去幾年，外界一直有一種猜測，那就是習近平新時代中國特色社會主義思想會否被簡化拔高為習近平思想或習近平社會主義思想，在今次二十大應該會有一個答案。

2014年，習近平在北京大學考察時，專門會見了著名哲學家湯一介，讚揚他為中華優秀傳統文化繼承、發展、創新作出了很大貢獻。（@新華視點新浪微博）

第二，習近平在中共建黨百年紀念大會提出的「兩個結合」，即「把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合」，在獲得去年通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》背書後，在二十大上有可能寫入黨章。因為這既是對習近平新時代中國特色社會主義思想的補充，又契合習近平上任以來所展現出來的重視中華傳統文化、借鑑傳統治理經驗的態度。

正如筆者去年在分析《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》時的判斷，「兩個結合」的出現和中共在描述習近平新時代中國特色社會主義思想時特別突出中華傳統文化，說明在中共眼裏，今天的中國正在加速回歸中國歷史文化序列，馬克思主義已經日益與中國傳統文化相融合。就像中國古代佛教傳入後，與儒家、道家共同構成傳統文化，統稱為儒釋道，今天中國經過馬克思主義一百年的傳入和持續融合、本土化之後，馬克思主義已內化為中國文化的重要部分。

2014年3月29日，習近平訪問德國時，在柏林同德國漢學家、孔子學院師生代表座談，習近平講到，「不要把中國五千年的文明文化搞丟了」。（央視視頻截圖）

第三，「歷史自信」及其擴充而成的「五個自信」，有可能在中共二十大上寫入黨章。「歷史自信」作為過去一年來習近平多次提及的，繼「道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」之後的第五個自信，反映出習近平對中共歷史和中國歷史的高度體認，說明他意在建構一套數代人連綿不斷、為民族復興而奮鬥的歷史合法性敘事。

不論道路自信、理論自信，還是制度自信、文化自信，都得靠歷史來證明。實踐是檢驗真理的唯一標準，歷史便是過去實踐的總積累，是評判「道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」的基礎。當然，「歷史自信」絕不等同於歷史虛無主義或粉飾歷史，而是說在總結、反思、超越歷史經驗的同時，繼承過去的歷史，汲取有益經驗。以過去一年中共官方媒體對於「歷史自信」的宣傳鋪墊來看，二十大報告大概率會提及「歷史自信」，甚至直接說出「五個自信」。

第四，二十大報告大概率會宣佈中國進入了全面建設社會主義現代化國家新徵程，並將其作為大會報告主題。十九大報告的主題是全面建成小康社會，這也是改革開放以來中共反覆強調的目標。經過數十年的經濟社會發展，包括近幾年的脱貧攻堅戰，中共已經宣佈全面建成小康社會。這就使得中國社會主義初級階段的目標已經從全面建成小康社會變為全面建設社會主義現代化國家，即進入當年鄧小平說的「三步走」戰略的最後一步，亦是十九大報告說的「兩步走」戰略的第一步。

共同富裕的政策是中共既定的國家戰略，亦是中共的歷史使命。（美聯社）

這對於中國社會主義的發展來說是一次重要跨越，雖還是屬於初級階段，但相對於之前已有重要跨越。與之相伴隨的是，鄧小平在改革開放之初說的先富幫後富、共同富裕會更加凸顯，預計二十大有可能會作出新的關於共同富裕的政治承諾。

第五，習近平過去幾年提及的一些重要說法或概念，比如「中國式現代化」、「中國道路」、「自我革命」、「新型舉國體制」，有可能在二十大上再次確認。

除此之外，鑑於中國當前面臨的內外形勢，二十大有可能在台灣問題、中美關係、中國戰略機遇期等方面作出新的論述。值得注意的是，相比于重大理論觀點和重大戰略思想之類的宏大敘事，當下中國多數民眾其實更關心與他們生活息息相關的經濟民生，以及直接影響經濟民生的防疫政策。畢竟，宏大敘事固然重要，但與普通民眾有距離，經濟民生才是國之根本，是支撐宏大敘事能否持久的最重要基石。