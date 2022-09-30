中共二十大│為何香港人應該關心中共二十大？

10月16日，中共將召開二十大。這對於香港社會來說，或許有些陌生與隔閡，但不能不關注。因為香港作為「一國兩制」之下的中國一個地方特區，其未來走向和命運早已與整個中國的未來走向、命運緊密相連。而中共二十大的召開將會決定今後五年乃至更長時間中國高層人事安排、政策走向，其中包括涉港、涉台事務。



此外，香港人關心的「通關」和許多人關注的未來中國防疫政策走向和共同富裕也會是一大重點。



二十大的2296名代表已選舉產生

目前，出席中共二十大的2296名代表已經選舉產生，但還需經中共二十大代表資格審查委員會確認。包括習近平在內的52位黨和國家領導人，由中共中央提名為二十大代表候選人，分別參加有關選舉單位的選舉，均全部當選。

中共二十大代表的選舉是民主集中制的產物，既有強烈的中央主導、層層把關特徵，又有一定的黨內民主色彩，會注重吸納生產工作第一線、不同領域、不同層級、不同年齡、不同入黨時期的代表。除了正式代表之外，依據多年以來的政治慣例，中共中央還會確定一部分已經退出領導崗位的老黨員作為特邀代表出席二十大。總體而言，中共二十大黨代表的選舉過程有比較強的紀律性，精英色彩濃厚。

2022年4月12日，習近平在海南五指山市考察調研，了解海南鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接等情況。（新華社）

習近平新時代中國特色社會主義思想的進一步拔高

參考過去多年的慣例，今次中共二十大會期應該有七天。全國黨代會是中共最高領導機關，每五年舉行一次會議，每次舉行都會聽取、審查中央委員會和中央紀律檢查委員會的報告，討論並決定重大問題，修改黨章，選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。在全國黨代會閉會期間，即兩屆黨代會之間的五年，中央委員會扮演最高領導機關的角色。今次全國黨代會上，習近平會作報告。他將如何總結過去十年的工作，怎麼規劃未來五年乃至更長時間的工作，會格外重要。

以目前情勢來看，相比於十九大的主題是全面建成小康社會，今次二十大的主題應該圍繞全面建設社會主義現代化國家新徵程展開。這是因為中共經過數十年的努力，包括近幾年的脱貧攻堅戰，已經宣佈全面建成小康社會。歷史自信以及由此形成的「五個自信」，有可能會在今次二十大寫入黨章。9月上旬的中共政治局會議提到的「要把黨的二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，使黨章充分體現馬克思主義中國化時代化最新成果」，是否包含歷史自信和「五個自信」，是否指習近平新時代中國特色社會主義思想的進一步拔高，同樣會是重點。

通關、共同富裕、防疫政策是重點

除此之外，中國內地經濟遭受超預期因素衝擊，陷入多年未有之困境，年初確定的GDP5.5%增長目標面臨嚴峻挑戰，習近平在二十大上將怎麼應對經濟困境？鄧小平在改革開放之初反覆說的共同富裕，近年來被中共再次提及，二十大上預計會有更多表述。已經成功讓一部分人、一部分地區富起來的中共，將怎麼推進社會公平，讓剩下的人和地區同樣富起來？

動態清零防疫模式日益遭受爭議，嚴格防疫的成本和代價不斷攀升，越來越多的人希望中國及時調整和優化防疫政策。目前來看，二十大會是中共重新評估疫情形勢和是否調整防疫政策的重要時間窗口。而這將會影響內地和香港通關，影響整個海外世界與中國交流往來的深度和廣度。

7月13日，深圳灣口岸繼續有大量旅客出境，他們需在口岸即場做核酸檢測，陰性才可通行。（餘俊亮攝）

台灣問題會否有新的表述?

十九大曾將中華民族偉大復興與解決台灣問題相掛鈎，相當於提出統一台灣的時間表，即最遲2049年兩岸應該完成統一。那麼在美國日益利用台灣來遏制中國崛起，甚至出現佩洛西訪台的形勢下，中國怎麼應對？解決台灣問題會否有更清晰和明確的路線圖？對於近些年來矛盾不斷的中美關係，中國會否有新的表述？凡此種種，依據慣例，二十大都會是外界了解中國最新政策變化的重要窗口和契機。

二十大會議結束的次日會召開二十屆一中全會，將產生新的總書記、政治局常委、政治局委員、中央書記處書記、中央軍委委員、中紀委書記，並討論決定包括國家主席、國務院總理、全國人大常委會委員長、全國政協主席在內的領導人推薦人選。

2022年8月4日，央視發布舉行軍演、發射導彈的畫面。（CCTV via AP）

未來誰主管涉港事務?

屆時，習近平會不會連任和開啟第三個任期，李克強是退休還是留任常委，都會最終確定下來。除此之外，誰會成為下屆總理人選，新的政治局常委和政治局委員有哪些人，包括軍隊、政法、宣傳、對台、涉港、外交、組織在內的重要系統和廣東、上海、北京等地關鍵人事會有什麼變化，都會逐漸確定。

考慮到二十大後還有明年的全國「兩會」，國務院、全國人大、全國政協、最高法院、最高檢察院的一些人選需要明年「兩會」才能公布。但最重要的人事安排，今次二十大都會確定下來。至於未來誰來負責對台事務，誰來主管涉港事務，同樣有可能在二十大結束後看出端倪，最遲明年全國「兩會」後確定。

可以說，除了與香港直接相關的涉港人事、涉港政策，不論是決定今後五年乃至更長時間中國走向的人事、政策，還是台灣問題的解決、中美關係走向，二十大都是極為重要認識中共、了解中國未來的關鍵契機，港人與其躲避，不如主動面對。畢竟，這除了關乎中國和世界的局勢、命運，同樣關乎香港何去何從和香港前途。