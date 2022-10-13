二十大後成黨最重要政治規矩　七中全會「兩確立」鞏固習近平權威

總結十九大以來的工作，全會形容這是「極不尋常、極不平凡」的五年，並高度評價在習近平第二個五年任期裡的治理成績。



十九屆七中全會現場（點圖觀看）：

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為期四天的中共十九屆七中全會星期三（10月12日）在北京閉幕，會議公報要求全黨深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，顯示進一步鞏固習近平權威的「兩個確立」將在二十大後成為中共黨內最重要的政治規矩。

七中全會10月9日至12日在北京舉行，這是中共第二十次全國代表大會（二十大）開幕前，十九屆中央委員會的最後一次全體會議。

據新華社在會後發佈的公報，七中全會聽取和討論了中共總書記習近平受政治局委託作的工作報告，討論並通過了十九屆中央委員會報告、中紀委工作報告，以及中共黨章修正案，三份文件將提交二十大審議。

全會在評價中共政治局過去一年工作時，對「毫不動搖抓好常態化疫情防控」、「妥善應對烏克蘭危機帶來的風險挑戰」等做出肯定。

總結十九大以來的工作，全會形容這是「極不尋常、極不平凡」的五年，並高度評價在習近平第二個五年任期裡的治理成績。公報提到了中共在全面建成小康社會、抗擊新冠疫情、實施對香港全面管治權、維護國家主權和領土完整，以及在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益等成績。

分析人士預計，二十大報告在總結過去五年成績時，也將對上述內容進行詳細闡述。

分析：面對內外部挑戰 意識到需要強大領導中心

台北的中國文化大學社科院院長趙建民接受《聯合早報》採訪時指出，中共在習近平任內完成第一個百年目標、對香港實現全面管治等，「這些都給二十大報告提供了素材，也為習近平連任提供了正當理由」。

公報也稱，「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」，對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義；並要求深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

趙建民分析，中國正面臨中美地緣政治挑戰，內部處在經濟發展模式轉型的關鍵時刻，加上疫情、兩岸問題等挑戰，「這讓中共意識到需要一個強大的領導中心，克服當前各式各樣的挑戰，去完成偉大復興的目標」。

分析人士認為，七中全會公報突出「兩個確立」的決定性意義，顯示二十大的黨章修改將納入「兩個確立」；「兩個確立」也將成為二十大後中共黨內最重要的政治規矩。

七中全會決定，遞補中央委員會候補委員馬國強、王寧、王偉中為中央委員會委員。

59歲的馬國強曾是中共武漢市委書記，2020年武漢疫情爆發初期因抗疫不力被免職。他在今年1月當選湖北省人大常委會副主任。

中共黨章規定，中央委員出缺，由中央候補委員按換屆時的得票率排名依次遞補。但分析認為，馬國強已退到二線崗位，二十大續任中央委員的可能性較小。

王寧和王偉中則是仕途處於上升期的高幹。61歲的王寧去年10月出任中共雲南省委書記，60歲的王偉中今年1月出任廣東省省長。

七中全會也審議並通過了中紀委關於司法部原部長傅政華、最高法院原常務副院長沈德詠、山西省政協原主席李佳、中共江蘇省委原副書記張敬華嚴重違紀違法問題的審查報告，確認政治局之前作出的給予傅政華、沈德詠、張敬華開除黨籍處分，給予李佳撤銷黨內職務處分。

公報也確認，二十大將於10月16日召開。按照慣例，七中全會也會擬定二十大主席團和主席團常委會名單，以及下一屆中央委員、中央候補委員人選名單。不過，這些名單不會在七中全會閉幕時公佈。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

