二十大前中央召開黨外人士座談會徵求意見　習近平：望暢所欲言

據新華社周四（13日）報道，中共中央8月31日在中南海召開黨外人士座談會，就中共二十大報告徵求意見稿聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。中共中央總書記習近平會上介紹了中共二十大報告徵求意見稿的形成過程，並希望黨外人士暢所欲言、開誠佈公，發表真知灼見；又強調中共和各民主黨派要加強合作共事，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，最大限度把各階層各方面的智慧和力量凝聚起來，最大限度把全社會全民族的積極性、主動性、創造性發揮出來，共同為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而奮鬥。



民革中央主席萬鄂湘、民盟中央常務副主席陳曉光、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席陳竺、致公黨中央主席萬鋼、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表高鴻鈞會上先後發言。他們認為，中共二十大報告稿站在民族復興和百年變局的制高點，科學謀劃未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，提出一系列新思路、新戰略、新舉措，是指導全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍的綱領性文獻。

習近平之後發表重要講話，表示中共二十大報告起草工作是中共二十大籌備工作的重要組成部分，為起草出順應全黨全國各族人民共同心願、符合新時代中國特色社會主義發展要求、適應黨和國家工作新形勢新任務的大會報告，當局充分發揚民主，加強調查研究，廣泛聽取意見，集中各方面智慧。今年上半年以來，各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士通過多種形式開展考察調研，形成了一批高質量調研成果，對於眾人在發言中進一步提出了很好的建議，當局將認真研究和吸納。

習近平指出，堅持統一戰線是中國共產黨百年奮鬥的一條重要歷史經驗，新時代10年來，黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，是中共中央堅強領導的結果，是全國各族人民艱苦奮鬥的結果，也是包括各民主黨派、工商聯和無黨派人士在內的統一戰線廣大成員共同努力的結果。

最後，習近平希望各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士把思想和行動統一到中共中央決策部署上來，增強同中國共產黨團結合作的政治責任感和歷史使命感，圍繞中共二十大繪製的宏偉藍圖、確立的奮鬥目標和作出的戰略部署，形成心往一處想、勁往一處使的生動局面；堅持正確政治方向，自覺在思想上政治上行動上同中共中央保持高度一致，堅持底線思維，發揚鬥爭精神，發揮各自在協調社會關係、化解社會矛盾、維護社會穩定中的積極作用；深化政治交接，突出政治性、傳承性、針對性、實效性，傳承與黨同心、愛國為民、精誠合作、敬業奉獻的多黨合作優良傳統。