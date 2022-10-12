二十大新聞中心今啟用　周六舉行首場記者會介紹大會議程

撰文：林芷瑩
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中共二十大下周日（16日）於北京召開，位於北京新世紀日航飯店的二十大新聞中心今日（12日）啟用。

新聞中心主功能區設在北京梅地亞中心和北京新世紀日航飯店，駐地設置了記者接待區、新聞發布區、記者工作區、媒體工作區、資料服務區、視頻採訪室、廣播電視信號服務室、網絡服務室、圖片服務室等，為記者提供新聞採訪、資料查詢、公共廣播電視信號等服務。

二十大新聞中心負責人介紹，新聞中心將提供現場採訪、網絡視頻採訪、書面採訪等。大會期間，新聞中心會安排記者在現場採訪部分大會重要議程，組織黨代表通道採訪活動，組織多場新聞發布會、記者招待會和集體採訪，組織記者在北京市參觀採訪，協調安排境外記者對大會代表進行個別採訪等。

二十大新聞中心的融媒體體驗區。（新華社）

另外，新聞中心專門搭建網絡視頻採訪系統，記者可在新世紀日航飯店通過網絡視頻專線，與人民大會堂新聞發布廳、梅地亞中心新聞發布廳以及各代表團駐地視頻採訪室做連線採訪。新聞中心會為記者提供住宿和交通服務，方便記者參加重要採訪。

二十大新聞中心已開通新聞中心官網及相關平台帳號，記者可及時了解新聞中心服務內容和措施。新聞中心將開通境外記者報名註冊系統和採訪代表申請系統，方便境外記者報名採訪大會，以及提交對大會代表的採訪申請。

中共二十大下周日於北京召開，將選出新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。二十大新聞發言人定於本周六（15日）下午在北京人民大會堂舉行新聞發布會，介紹大會準備情況、議程。鑑於疫情防控，新聞發布會將在二十大新聞中心設分會場，記者在分會場參會。

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