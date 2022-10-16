二十大報告 | 習近平現場報告首次未提周邊外交

中共總書記習近平10月16日上午在北京人民大會堂作二十大報告。二十大報告第十四部分的主題是「促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體」。根據以往慣例，這一部分是全面闡述中國外交政策和理念的部分。

值得注意的是習近平的現場報告沒有像以往黨代會報告一樣凸顯周邊外交和周邊國家字眼。

以往，中共十九大報告提到周邊國家時說，按照親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴周邊外交方針深化同周邊國家關係。

中共十八大報告提到周邊國家時說，堅持與鄰為善、以鄰為伴，鞏固睦鄰友好，深化互利合作，努力使自身發展更好惠及周邊國家。

中共十七大報告提到周邊國家時說，繼續貫徹與鄰為善、以鄰為伴的周邊外交方針，加強同周邊國家的睦鄰友好和務實合作。

中共十六大報告提到周邊國家時說，將繼續加強睦鄰友好，堅持與鄰為善、以鄰為伴，加強區域合作，把同周邊國家的交流和合作推向新水平。

中共十五大報告提到周邊國家時說，要堅持睦鄰友好。「這是我國的一貫主張，決不會改變。對我國同鄰國之間存在的爭議問題，應該着眼於維護和平與穩定的大局，通過友好協商和談判解決。一時解決不了的，可以暫時擱置，求同存異。」

而此次中共二十大報告，習近平說中國堅持在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作，推動構建新型國際關係，深化拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，致力於擴大同各國利益的匯合點。秉持真實親誠理念和正確義利觀加強同發展中國家團結合作，維護髮展中國家共同利益。

報告特意提到加強同發展中國家團結合作，但是沒有單獨提出處理同周邊國家外交的相關政策和表述。為何會出現這樣的表述差異，尚待進一步觀察。