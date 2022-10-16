二十大報告 | 習近平再提構建「人類命運共同體」　反對冷戰思維

中國共產黨第二十次全國代表大會16日上午在人民大會堂開幕。習近平代表第十九屆中央委員會向黨的二十大作報告。

習近平提到，中國將促進世界和平與發展，構建「人類命運共同體」。習近平指出，當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，人類社會面臨前所未有的挑戰。世界又一次站在歷史的十字路口，何去何從取決於各國人民的抉擇。

習近平強調，中國始終堅持維護世界和平，促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建「人類命運共同體」。中國堅定奉行獨立自主的外交政策，始終根據事情本身的是非曲直，決定自己的立場和政策，維護國際關係基本準則，維護國際公平正義，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準。中國永遠不稱霸，永遠不搞擴張，並堅持在「和平共處五原則」的發展基礎上，同各國發展友好合作，推動構建新型國家關係，深化拓展平等開放合作的全球夥伴關係，致力於擴大同各國利益的匯合點。

《香港01》在10月16日會前發表的分析文章《人類命運共同體能否超越新冷戰鐵幕？》即提到，「人類命運共同體」是中共新時代外交主軸，並且意在超越陣營對抗的冷戰思維。