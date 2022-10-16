二十大報告 | 人才和國家安全問題凸顯，國安問題將成為重大事態

中共總書記習近平10月16日上午在北京人民大會堂作二十大報告。根據現場報告內容，此次報告分為十五個部分。以往十九大報告有十三個部分，十七八、十八大報告有十二個部分，十六大報告有十個部分。此次報告分為十五個部分較十九大報告多出兩個部分。

這十五個主題中，大部分是以往慣例都會談的，比如人民當家作主、法制建設、民生、軍事、一國兩制、外交、黨建等。

此次多出來的兩個部分是第五部分「實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐」，以及第十一部分「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」。

教育人才問題和國家安全問題，以往中共黨代會報告也有分散涉獵。

比如十九大報告曾在「提高保障和改善民生水平，加強和創新社會治理」部分提到了優先發展教育事業，十八大報告也曾提到「努力辦好人民滿意的教育」，「把各方面優秀人才集聚到黨和國家事業中來」。

此次二十大報告提出教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐。專門在報告中列一個部分談科教興國人才戰略是首次。

十九大報告曾在第三部分「新時代中國特色社會主義思想和基本方略」中，提到堅持總體國家安全觀，在第八部分「提高保障和改善民生水平，加強和創新社會治理」中，提到有效維護國家安全。

過去十年安全問題早已提上中共的日程。

2013年11月，中共十八屆三中全會公報曾稱，全會提出「設立國家安全委員會，完善國家安全體制和國家安全戰略，確保國家安全。」2014年1月，中共中央政治局召開會議，研究決定中央國家安全委員會設置。2014年4月，中央國家安全委員會第一次會議舉行。2017年2月，習近平主持召開國家安全工作座談會，強調「堅持黨對國家安全工作的領導，是做好國家安全工作的根本原則。」

此次在中共二十大報告中單獨列一個主題談推進國家安全，說明今後一個時期國家安全將持續是中國非常重視的重大事態。