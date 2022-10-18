中央政治局委員強調「兩個確立」　李克強：深刻領悟決定性意義

中共總書記習近平參加二十大廣西代表團討論時稱，實踐證明十八大以來中央大政方針和工作部署「完全正確」，「中國式現代化」切合中國實際。



習近平參加二十大廣西代表團討論。（新華社）

習近平星期一（10月17日）上午參加他所在的廣西代表團討論。中共十九大時，習近平是在貴州當選黨代表，二十大則是在廣西當選黨代表。

據新華社報道，習近平在參加討論時說，十八大以來的10年「有涉灘之險，有爬坡之艱，有闖關之難」，中共和國家事業實現突破性進展、取得標誌性成果。

他說：「實踐證明，黨的十八大以來黨中央的大政方針和工作部署是完全正確的，中國特色社會主義道路是符合中國實際、反映中國人民意願、適應時代發展要求的，不僅走得對、走得通，而且走得穩、走得好。」

「中國式現代化」是習近平發言的另一重點。他說，進入新時代以來，中共對建設社會主義現代化國家在認識上不斷深入、戰略上不斷成熟、實踐上不斷豐富，成功推進和拓展了中國式現代化。二十大報告闡述了中國式現代化的中國特色和本質要求。中國式現代化紮根中國大地，切合中國實際。

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要走出不同西方發展道路 打消中國「和平演變」幻想

習近平星期天（10月16日）在二十大開幕式上作報告時提出，中共下一階段的中心任務，是全面建成社會主義現代化強國，實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。他也以較長篇幅，闡明「中國式現代化」意涵。

分析認為，中國式現代化是中國發展模式的另一種表述方法，中共以此表明將走出不同於西方的發展道路，也打消部分輿論對中國將「和平演變」的幻想。

在談到反腐敗鬥爭時，習近平重申，十八大以來中共中央以「十年磨一劍」的定力推進全面從嚴治黨，以「得罪千百人，不負十四億」的使命擔當推進史無前例的反腐敗鬥爭，打出一套自我革命的「組合拳」。

他強調，全面從嚴治黨永遠在路上，中共自我革命永遠在路上，要持之以恆推進自我革命，確保中共「永遠不變質、不變色、不變味」，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

政治局委員擁護「兩個確立」 預示習近平將繼續掌權

突出中共總書記習近平權威的「兩個確立」，在中共二十大分組討論中得到政治局委員一致擁護，預示習近平將繼續擔任最高領導人領航中國。

中國央視《新聞聯播》星期一（10月17日）播報中共政治局委員參與分組討論二十大報告時的發言。除了習近平本人，其餘24名政治局委員發言時均強調「兩個確立」。

李克強參加他所在的二十大甘肅代表團討論。（新華社）

政治局常委、國務院總理李克強在參加甘肅代表團討論時說，要「深刻領悟『兩個確立』的決定性意義」。政治局常委、全國人大委員長栗戰書在參加四川代表團討論時說，十八大以來取得的標誌性成果，從根本上講在於「兩個確立」。政治局常委、全國政協主席汪洋則在參加西藏代表團討論時強調，「兩個確立」是全黨意志和民心所向，目標越宏大、形勢越複雜，越要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義。

去年11月通過的中共第三份歷史決議提出「兩個確立」，具體內容是「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。分析人士普遍預計，「兩個確立」將在二十大被寫入中共黨章，進一步鞏固習近平在黨內「定於一尊」的地位。

在各政治局委員的發言中，天津市委書記李鴻忠以最多篇幅表達對「兩個確立」的擁護。央視播發的李鴻忠講話通篇圍繞「兩個確立」，指「兩個確立」已經成為全黨、全軍、全國各族人民的高度共識和共同意志，是應對百年變局、迎接新的挑戰、進行偉大鬥爭的「決定性保證」。

政研室副主任田培炎：習近平是眾望所歸的人民領袖

另一方面，中央政策研究室副主任田培炎星期一在一場二十大記者會上形容，習近平是「這個偉大時代產生的傑出人物、眾望所歸的人民領袖」，「兩個確立」則是中共新時代取得的重大政治成果。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

