圖解二十大代表選舉程序：政治不合格一票否決　落選者須多於15%

中共二十大周日（16日）起召開，出席大會的代表2,296人，特邀代表83人。這些人是如何從9600多萬名黨員中選出來的？需要滿足甚麼條件？官媒《央視》以圖片和影片做了介紹。



報道稱，二十大代表是嚴格按照中共中央規定的程序步驟選舉產生。各選舉單位堅持和加強黨的全面領導，採取自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選的辦法產生二十大代表。具體而言主要有以下幾個方面：推薦提名、組織考察、確定代表候選人初步人選和預備人選、會議選舉。

推薦提名從基層開始，所有基層黨組織和黨員參加。各選舉單位按照代表應具備的思想、政治、能力、作風、業績、履職等6個方面條件，採取「三上三下」的辦法開展代表人選推薦提名，充分徵求基層黨組織和廣大黨員意見。

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在組織考察方面，各選舉單位嚴把政治關、廉潔關、身份關，對政治上不合格的一票否決，堅決防止「帶病提名」「帶病當選」，防止身份失真失實和「頂帽子」現象。

此外，在組織考察中，實行差額考察和考察預告，逐級差額遴選、綜合比較選優，並對初步人選進行公示，確保人選素質優良、結構合理、分布廣泛、黨員擁護。

代表實行差額選舉，差額比例應多於15%（換言之，落選者需要多於參選人總數的15%）。

報道稱，二十大代表的選舉共劃分為省區市、中央和國家機關、中央金融系統、中央企業系統（在京）等38個選舉單位。二十大代表來自經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各個領域、各個層級。其中，生產和工作第一線黨員佔比33.6%，女黨員代表數量增加，少數民族黨員代表比例保持穩定，當選代表平均年齡52.2歲，大專以上學歷佔比95.4%。