二十大｜中紀委：十八大以來立案審查中管幹部553人

二十大第二場記者招待會於今日（17日 ）下午舉行，中央紀委副書記、國家監委副主任肖培，中央組織部副部長徐啓方及中央政策研究室副主任田培炎介紹反腐等情況。

肖培表示，十八大以來，全國紀檢監察機關共立案464.8萬餘件。其中，立案審查調查中管幹部553人，處分廳局級幹部2.5萬多人、縣處級幹部18.2萬多人。反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固。



肖培表示，腐敗是最容易顛覆政權的問題，反腐敗就是最徹底的自我革命。十八大以來，中央紀委、國家監委立案審查調查的553名中管幹部中，含十八屆中央委員、中央候補委員49人，十八屆中央紀委委員12人，十九屆中央委員、中央候補委員12人，十九屆中央紀委委員6人。全國紀檢監察機關共立案審查調查嚴重違紀違法的各級一把手20.7萬多人。

肖培稱，十九大以來，紀檢監察機關查處涉嫌貪污賄賂犯罪7.4萬多人，其中首次貪腐行為發生在十八大前的，佔48%；首次貪腐行為發生在黨的十九大後的，佔11.1%。這表明，不收斂、不收手的問題得到有力遏制。在高壓政策和政策感召下，十九大以來共有8萬多人向紀檢監察機關主動投案。與此同時，信訪舉報量連續4年下降。2021年比2018年下降了29.9%。

肖培又稱，十八大以來，全國紀檢監察機關共查處涉教育、醫療、養老、社保、執法、司法與民生領域的腐敗問題和作風問題65萬多件，讓群眾切身感受到全面從嚴治黨、正風肅紀反腐就在身邊。人民群眾滿意度連續提高。

肖培稱，二十大報告指出，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上，腐敗只要存在，反腐敗鬥爭就一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號。