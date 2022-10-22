中委名單｜韓正不在名單　主管港澳政治局常委仍未知

北京時間10月22日，中共二十大閉幕，官方對外發布二十屆中央委員會名單，值得關注的是，1954年出生、主管港澳的政治局常委韓正並不在名單中。接下來，常委層級誰來主管港澳事務，仍是未知數，需等到明年兩會才有確切答案。

自香港回歸至今，先後有四位政治局常委主管港澳系統，並作為港澳事務議事協調機構的主官。2003年7月，因應於七一大遊行帶來的形勢之變，中央成立由18個部門組成的中央港澳工作協調小組，由時任中共中央政治局常委、中央書記處書記曾慶紅擔任組長，全面領導港澳工作。

一帶一路高峰論壇，國務院副總理韓正、特首李家超等人致辭。（廖雁雄攝）

曾慶紅之後，習近平、張德江、韓正分別於2008年、2013年、2018年接管港澳工作，且都是以政治局常委身份。區別在於，習近平主管港澳期間，在政治局常委排名第六，且身兼中央書記處書記、中央黨校校長、國家副主席和中央軍委副主席等職。張德江則在政治局常委中排名第三，任十二屆全國人大常委會委員長。韓正在政治局常委中排名第七，擔任排名第一的國務院副總理。

2020年2月，中央港澳工作協調小組更名為中央港澳工作領導小組，該小組設置辦公室，與國務院港澳辦合併設置。從「協調小組」到「領導小組」，從中不難看出中央強化對港全面管治權的總思路。

就此來看，政治局常委主管港澳事務，是慣例，但具體由負責何領域的常委全面負責港澳事務，則存在變數。故此韓正退出中委名單，唯一可以確定的是，其不會繼續主管港澳事務，而由誰來接任，需要等到明年兩會才能確定。而考慮到香港過去幾年的大小事變，以及未來由治及興且融入國家發展大局的迫切任務，分管港澳事務的常委人選無疑責任重大。