韓正講話揭示三重點　罕提吸引學生赴港　放寬入境助聯通世界？

「一帶一路高峰論壇」今日（31日）在灣仔會展開幕，身兼中央港澳工作領導小組組長的國務院副總理韓正，透過視像發表演講提出「四點希望」，包括繼續主動作為，拓展暢通便捷的國際聯繫，又希望加強人文交流，特別提到支持香港繼續以多種形式參與和共建國家的人文交流，擴大教育科技合作，吸引更多學生、學者赴港留學研學。

政界分析，韓正講話涉及三大重點，包括香港需繼續做好聯通國際角色，維持自由開放，意味對外通關可多做工作；韓正提到吸引人才來港發展，亦反映本地人才流失，「搶人才」不能怠慢。



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韓正提出的第一點希望，是希望香港繼續主動作為，推動與共建國家開展更多務實合作，提到香港具有背靠祖國、聯通世界的顯著優勢，是「一帶一路」建設的重要節點，「中央支持香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，拓展暢通便捷的國際聯繫，與更多國家開展更緊密的交流合作，擴大經貿合作網絡。」

這段話與國家主席習近平七一來港發表重要講話，可謂一脈相承，他當時提出「四點必須」，其中一點就是「必須保持香港的獨特地位和優勢」，當中亦提到香港背靠祖國、聯通世界，是得天獨厚的顯著優勢，中央很珍視，並完全支持香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境。

商界憂嚴隔離令人才外流 梁熙：抵港檢疫有改善空間

有商界中人指，疫情之下香港的國際金融中心地位受打擊，嚴格的隔離政策令外商卻步、人才外流，窒礙經濟發展，香港作為國家主要對外窗口平台，必須做好與國際接軌角色，因此對港府早前放寬入境政策十分歡迎，但若要進一步恢復與國際往來，防疫限制必須持續放寬。

民建聯衞生政策發言人、立法會議員梁熙認為，過去一段時間政府防疫政策太保守，該黨早在上屆政府已提出要求縮減酒店檢疫日數，可是一直要到新一屆政府上任後，才能落實推出。他認為，這是令香港在訪港客防疫規定落後於區內其他城市的原因。

梁熙強調，任何情況下香港亦要力爭與海外有更多經貿及人員交流，認為香港必須做妥這一點。而現時很多海外機構管理層訪港，對檢疫措施都有微言，他亦收到求助指機場入境檢疫動輒要輪候數小時，認為措施「趕客」，需要盡快改善。

至於檢疫措施應如何改善，他指「3+4」實施後未見導致疫情進一步爆發，建議研究進一步縮短商務客訪港酒店檢疫，提升商務往來誘因。放寬觀光客則要平衡風險，重點不是「能否」放寬，而是可接受「多少」，認為縮短低風險地區訪客酒店檢疫，甚至免檢疫來港，都是可以討論的方向。

暗示防疫政策可鬆綁？ 劉兆佳：對外通關可多做工作

中央領導人再一次提及香港須連通國際，會否同時暗示香港在防疫上可以鬆綁，或至少不再收緊？全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，防疫政策、通關終究是短期議題，但同意香港作為國際大都會，即使短期內不能與內地通關，對外通關上也可多做一些工作，前題是不能倒過來影響內地疫情。

劉兆佳。（資料圖片）

香港須改善房屋等條件吸引人才

韓正另一點「希望」是加強人文交流，支持香港繼續以多種形式參與和共建國家的人文交流，擴大教育科技合作，吸引更多學生、學者赴港留學研學，發揮對外文化交流窗口作用。

近年香港出現移民潮，有人因社會政治環境、防疫政策等原因離港，特首李家超近期多次提到要「搶人才」，也反映香港人才流失問題嚴重。劉兆佳指，香港要在產業轉型方面有所作為，以現有的人才一定不夠，一方面本港近年面臨人才流失，再者香港本身就需要來自不同地方的人才。因此，他認為韓正的講話進一步明示清楚，香港要對世界各地的人才增強吸引力，改善各項條件如教育、醫療、房屋、生活質素等，讓海外人才願意留在香港。

梁熙則認為，香港作為國際城市，人才流入流出很平常。對於韓正講話，他認為是要香港思考，在十四五規劃下，除了原有四個傳統中心外，如何加強其他方面的人才吸引力。他指最近有一間內地生物醫藥公司，原本想在香港設立研發和臨床研究中心，可是最後被新加坡經濟發展局吸引了過去。原來當地將生物醫藥產業列為策略性增長產業，對有關人才提供稅務減免、住房補貼、子女入學津貼等。梁熙認為香港亦需要更大政策介入，提出更多優惠而吸引人才。

李家超。（廖雁雄攝）

強調香港專業服務優勢

韓正講話中亦提到，希望香港做強專業服務，指香港優勢明顯，發展空間廣闊，中央支持香港保持普通法制度，發展高增值航運服務業，完善金融服務與合作，為「一帶一路」建設提供法律、航運、金融、諮詢等專業服務，鞏固和提高香港在國際分工中的競爭力。

劉兆佳指，「一帶一路」是國家重大發展戰略，自美國2010年「重返亞太」以來，將重心放在遏制中國上，中國要謀求發展空間，需要「西進」向其他亞歐地區尋求合作，亦減少來自美國和西方對中國國家安全的威脅。在這個背景下，香港作為國際金融服務、資訊、貿易、物流中心，可以在中國推動「一帶一路」建設中扮演中心角色，尤其本身許多制度法規都和國際接軌，包括普通法制度，例如可以發展成法律爭議調解中心。因此無論是習近平抑或韓正今次講話，都強調特區政府和香港人保持一個遠大的國家和國際視野，將自身鑲嵌在國家發展這個大引擎之中。

民建聯將於9月4日「兵分三路」出訪東盟國家，梁熙將會到訪印尼。他表示此行是主動出擊，介紹香港的最新一面，希望可以成為香港和印尼之間的橋樑，促進兩地更緊密發展。梁熙提到印尼近年銳意發展數碼經濟，而這是香港有領先優勢的產業，指香港可以輸出人才及技術，促進當地產業提升，實現雙贏。