駱惠寧：未來5年是香港開創新局面關鍵期　應融入國家、順應世界

貿發局聯同七大商會今（8日）主辦的「一帶一路」座談會，中聯辦主任駱惠寧指，香港國際聯繫暢通便捷，本地工商界匯聚世界各地商業英才，素來有敏銳的市場判斷力、執行力及行動力。中國正加快構建新發展格局，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放，希望香港主動融入國家發展大局，同時主動順應世界經濟發展潮流。中聯辦將進一步加強與各界溝通，包括工商界，積極做好聯絡服務工作。



中聯辦主任駱惠寧。（新華社）

讚工商界匯聚世界英才 判斷力、執行力敏銳

駱惠寧表示，中央一直高度重視香港發展，回歸以來出台了大量支持政策，有利及促進了香港經濟穩定繁榮。今年七月一日以來，中央有關部門和地方政府都認真落實習近平重要講話精神，新推出一批支持香港發展的重要政策，人行與香港開展「互換通」合作，商務部支持香港盡早加入RCEP等，相信將帶來重大利好，令香港發展得更好。

他留意到過去一段時間，香港社會各界都認真領悟「習講話」精神，工商界正在謀劃新發展新布局。駱惠寧說，香港正走向「由治及興」新階段，《港區國安法》出台後，重回正軌、大局穩定，一流的營商環境得以鞏固及提升，未來充滿重大歷史機遇及許多有利條件，發展前景十分光明。而世界變局加快演進，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程，中國加快對外開放、走向高質發展。

駱惠寧指，未來五年是香港開創新局面、實現新發展的關鍵期，相信香港工商界會主動把握發展方向，會主動融入國家發展大局，會主動順應世界經濟發展潮流，緊密對接「十四五」規劃，全面參與大灣區建設，培育新發展動力，促進經濟全球化發展。

駱惠寧發言全文如下：

尊敬的李家超行政長官，

各位工商專業界朋友：

大家上午好！

很高興應邀參加由香港貿發局和七大商會共同主辦的工商界增強香港發展動能、參與共建“一帶一路”座談會。剛才李家超行政長官發表了熱情而富有啟迪的致辭，接下來期待聽到工商專業界代表人士的真知灼見。這裏，我與大家分享一些看法。

今年7月1日，習近平主席視察香港期間發表重要講話，指出中央將長期堅持“一國兩制”方針，完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，不斷增強發展動能，全力支持香港對接國家發展規劃和戰略，全力支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作。這為香港未來發展指明了方向。我們高興地看到，這段時間以來，香港社會各界包括工商專業界都在認真領悟和響應習近平主席重要講話精神，工商企業已在謀劃和布局新的發展。8月31日，韓正副總理在香港第七屆“一帶一路”高峰論壇上，對香港積極參與和助力“一帶一路”建設提出了四點希望。論壇期間，工商企業就280多個投資項目舉行了800多場洽談，達成了許多共識。今天大家又集聚在這裏，圍繞增強香港發展動能、參與共建“一帶一路”主題，深入進行交流，進一步展示出勇立潮頭、奮發進取的精神風貌，座談會將起到相互 啟發、共促發展的積極作用。

當前，香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，面臨新的重大歷史機遇和許多有利條件，發展前景十分光明。世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。國家加快構建新發展格局，實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，中國經濟進入高質量發展階段，在世紀疫情下依然保持良好增長勢頭，為世界經濟增長增添了持久動力。香港背靠祖國、聯通世界，保持普通法制度，國際聯繫暢通便捷，香港國安法出台後，秩序重回正軌，社會大局穩定，市民生活安寧，世界一流的營商環境得以鞏固提升。“未來五年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期”。香港工商專業界匯聚世界各地商業英才，素來具有敏銳的市場判斷力和行動力，相信大家會主動把握香港發展方向，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，建設國際創科中心，不斷增強香港經濟的競爭力；會主動融入國家發展大局，緊密對接“十四五”規劃，全面參與粵港澳大灣區建設，在融合發展中培育新的增長動力；會主動順應世界經濟發展潮流，促進經濟全球化發展，深度參與“一帶一路”建設，在共商共建中實現共贏發展。

中央一直高度重視香港發展，回歸以來出台了大量支持政策，有力促進了香港經濟的穩定和繁榮。今年7月1日以來，中央有關部門和地方政府認真落實習近平主席重要講話精神，新推出了一批支持香港發展的重要政策。比如，人民銀行與香港開展“互換通”合作、建立常備貨幣互換安排，中國證監會宣布擴大滬深港通股票標的、支持香港推出人民幣股票交易櫃台和國債期貨，商務部宣布通過CEPA進一步擴大對港開放、支持香港儘早加入RCEP，國資委將推動更多符合條件的中央企業在港上市、發債，等等。這些措施將給香港帶來重大利好，進一步助力香港發展。中聯辦全力支持特區政府依法施政，加強與香港各界人士包括工商專業人士的溝通，積極做好聯絡服務工作。

各位朋友，香港的美好未來需要大家共同奮鬥、攜手開創。香港有近140萬家企業，是支撐和促進香港經濟發展繁榮的主體。相信工商企業和專業人士只要主動把握歷史新機遇，在合力譜寫香港發展新華章的進程中，必將大有可為！

謝謝大家！