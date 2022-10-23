中委名單｜劉建超秦剛入名單 被指中國外交雙子新星
撰文：鄭真
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中國共產黨第二十次全國代表大會10月22日閉幕，當天公布的二十屆中央委員會名單中，中央對外聯絡部部長劉建超在列。
劉建超生於1964年2月，現年58歲，今年5月開始擔任中聯部部長。他外交經驗豐富，曾任中國外交部新聞發言人、新聞副司長、司司長，中國駐菲律賓、印尼大使。還曾任在地方歷練，2017年4月到2018年在浙江任省委常委和紀委書記。從2018年9月到2022年5月劉建超任中央外事委員會辦公室副主任，當時中央外事辦公室主任是楊潔篪。
懂國情、懂外交、懂黨務，劉建超此番執掌中聯部，並進入中央委員會名單，說明其在中國外交中的位置非常重要。
此外，值得注意的是，駐美大使秦剛也出現在二十屆中央委員會名單中。秦剛生於1966年3月，現年56歲。曾任中國外交部新聞司副司長、司長、外交發言人，外交部禮賓司司長，外交部副部長。2021年開始擔任中國駐美國大使。是下一任中國外長的熱門人選。
王毅生於1953年10月19日，現年69歲，繼續出現在中央委員會名單，下一步極有可能進入中央政治局，並接替楊潔篪擔任中央外事辦公室主任。
中央外辦、外交部、中聯部都是中國外交事業中至關重要的涉外部門。王毅作為50後超期服役，其承前啟後、以老帶新的色彩相當濃重。劉建超和秦剛都是60後，未滿60歲，未來上升空間相當大。可以說劉建超和秦剛是中國外交冉冉升起的雙子新星。