中委名單｜劉建超秦剛入名單　被指中國外交雙子新星

中國共產黨第二十次全國代表大會10月22日閉幕，當天公布的二十屆中央委員會名單中，中央對外聯絡部部長劉建超在列。



劉建超生於1964年2月，現年58歲，今年5月開始擔任中聯部部長。他外交經驗豐富，曾任中國外交部新聞發言人、新聞副司長、司司長，中國駐菲律賓、印尼大使。還曾任在地方歷練，2017年4月到2018年在浙江任省委常委和紀委書記。從2018年9月到2022年5月劉建超任中央外事委員會辦公室副主任，當時中央外事辦公室主任是楊潔篪。

懂國情、懂外交、懂黨務，劉建超此番執掌中聯部，並進入中央委員會名單，說明其在中國外交中的位置非常重要。

2018年9月，時任中央外辦副主任劉建超參加第十三屆全國政協黨組理論學習中心組以「當前國際形勢」為題舉行第三次集體學習，就當前國際形勢作了專題輔導報告。（電視畫面截圖）

此外，值得注意的是，駐美大使秦剛也出現在二十屆中央委員會名單中。秦剛生於1966年3月，現年56歲。曾任中國外交部新聞司副司長、司長、外交發言人，外交部禮賓司司長，外交部副部長。2021年開始擔任中國駐美國大使。是下一任中國外長的熱門人選。

王毅生於1953年10月19日，現年69歲，繼續出現在中央委員會名單，下一步極有可能進入中央政治局，並接替楊潔篪擔任中央外事辦公室主任。

中央外辦、外交部、中聯部都是中國外交事業中至關重要的涉外部門。王毅作為50後超期服役，其承前啟後、以老帶新的色彩相當濃重。劉建超和秦剛都是60後，未滿60歲，未來上升空間相當大。可以說劉建超和秦剛是中國外交冉冉升起的雙子新星。