中委名單︱劉結一不在名單　國台辦領導層將大換血

中共二十大10月22日上午閉幕，官方對外發布二十屆中央委員會名單，現年65歲的國台辦主任劉結一不在其中，國台辦領導層將大換血。



劉結一，1957年生，原出身於外交系統，歷任外交部軍控司司長、國際司司長、北美大洋洲司（美大司）司長、部長助理，2013年至2017年任中國常駐聯合國代表，2018年接任中央台辦、國台辦主任。與其前任張志軍、王毅的軌跡相同，都是從外交轉入對台系統。

正部級官員一般慣例系65歲退休，今次劉結一未能入列二十屆中央委員，退休的可能性比較大，但仍不排除調任其他位置。比如曾任國台辦主任的陳雲林和張志軍，卸任之後都轉任海峽兩岸關係協會（海協會）會長。

國台辦主任劉結一未入列二十屆中央委員名單，退休可能性高，位缺或將由外交系統出身人士接掌。（新華社）

習近平在二十大報告兩度提及「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，並宣示「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」，對台事務主官勢必在未來將扮演更吃重的角色。

中共研究專家、台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌告訴《香港01》記者，「中美鬥爭」將是未來五至十年中國大陸最重要的國安議題，尤其體現在外交與涉台部門，在美國全力打「台灣牌」、以此「噁心」中國之際，中國需要有自己的戰略設定，也就需要外交與涉台兩個系統相互搭配。

至於劉結一留下的對台事務主官位缺，會否有可能由國台辦副主任在體系內部升任？楊開煌認為，一來類似的案例並不多見，二來今天的中美和台海形勢，國台辦主任的位置不能把事情做窄，那麼外交系統的人選還是比較佔有優勢。