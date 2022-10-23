何衛東新任軍委副主席出身東部戰區　苗華連任委員亦來自閩系

中國共產黨二十屆一中全會10月23日在北京舉行，會中決定了中央軍事委員會組成人員。其中原副主席張又俠留任，第二位副主席由何衛東接任。值得注意的是，何衛東與委員苗華均出身於福建，對台軍事佈局引發聯想。



何衛東，現年65歲，江蘇東台人，上將軍銜。10月22日進入中共第二十屆中央委員，23日成為新一任軍委副主席。資料顯示，何衛東1972年在福建南平初中畢業後入伍，曾任江蘇軍區司令員、上海警備區司令員、西部戰區副司令員兼陸軍司令員。2019年轉任東部戰區司令員，並晉升上將軍銜；今（2022）年初何衛東才從東部戰區司令員卸任。

連任軍委委員的苗華，現年67歲，江蘇如皋人，出生於福州軍人家庭，長期在駐閩的第三十一集團軍服役，曾任蘭州軍區政委、解放軍海軍政委。中共二十大報告出爐後，苗華即表態捍衛「兩個確立」這一重大政治成果，就是捍衛黨運國脈和復興前景。他也說過，要深入貫徹軍委主席負責制，緊實推進軍事鬥爭準備。

新一屆軍委名單中，除了兩人出身於閩系之外，據了解，還需注意到其中兩人有實戰經驗。一位是連任副主席的張又俠，曾參與1979年中越邊境戰爭（又稱懲越戰爭）與1984年老山戰役；另一位是新晉委員劉振立，參加過1986年的中越邊境戰爭，獲一等戰功。

從這份名單組成看得出來，中共在應對國家安全特別是台灣問題的挑戰，軍事上的準備將佔到更為吃重和關鍵的份量。