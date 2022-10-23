二十大｜「兩委」產生過程揭曉　習近平：選人用人首位是政治標準

中共二十大昨日（22日）閉幕，晚上，官媒新華社發文，披露新一屆中共中央委員會和中央紀律檢查委員會誕生過程，強調選人標準是按照馬克思主義政治家標準來衡量，在「兩委」人選考察過程中，把政治標準放在首位，嚴把政治關廉潔關，以更高標準、更嚴要求選人。



據報道，中共總書記、國家主席習近平和中共中央在2020年底已開始統籌謀劃新一屆「兩委」人事準備工作。去年3月，由習近平掛帥的二十大幹部考察領導小組成立。之後一年多，習近平3度出席省市區、中央和國家機關等單位黨委主要負責人會議，對「兩委」選人標準作出指示。

習近平稱，選人用人第一位的是政治標準，並指示要發揮中共黨組織的領導和把關作用，不搞「海推」、「海選」，決不能簡單以票取人；又提到進不進「兩委」，不能對號入座、想當然、依慣例，首先政治上要達標，要深化政治素質考察，避免表面化、形式化，做到看得到摸得著把握得住。而中共中央提出，中委人選要按照馬克思主義政治家標準來衡量，做到政治堅定、對黨忠誠，堅決在思想上政治上行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致。

昨日，中國共產黨第二十次全國代表大會閉幕會在北京人民大會堂舉行。（新華社）

去年7月底起，中共中央分三批派出45個考察組考察各省區市、中央和國家機關及相關央企，中央軍委派出八個考察組，考察全軍25個軍委機關部門和大單位。據報道稱，考察中省區市考察組平均每組談話1400餘人次，中央和國家機關等單位考察組共談話近1萬人次。考察領導小組5次開會聽取情況匯報，政治局常委會專門安排6次會議聽取匯報。考察組共向中央紀委國家監委徵求對「兩委」人選的意見1007人次，查核個人有關事項報告731人次。

據指，在廉潔把關上，考察適當擴大房產查核地域範圍，並注意了解領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為等情況。而經嚴格把關，20餘名人選沒有列為考察對象、遴選對象。

報道披露，二十大期間，代表團以差額選舉方式對「兩委」進行預選，當中中央委員和中紀委委員的差額比例均為8.3%，候補中央委員的差額比例為9.9%。