中共第二十屆領導層完整名單出爐　七常委將擔任什麼重職？

中共第二十屆中央委員會召開第一次全體會議，選舉了中央政治局委員、中央政治局常務委員會委員、中央委員會總書記；通過並決定了中央書記處、中央軍事委員會和中紀委人員。



七名常委預料將按照如下職位分工：習近平任國家主席、國家軍委主席，李強有望接掌國務院總理，趙樂際可望出任中國全國人大常委會委員長，王滬寧可望接任全國政協主席，蔡奇確定出任中共中央書記處排名第一的書記，丁薛祥有望接任國務院排名第一的副總理，李希擔任中紀委書記。

其中，李希、蔡奇職位確定已公布，其他則是按照往例預測。

完整名單如下：

中央政治局委員（按姓氏筆劃為序排列）

丁薛祥 習近平 馬興瑞 王毅 王滬寧 尹力 石泰峰 劉國中 李希 李強 李干杰 李書磊 李鴻忠 何衛東 何立峰 張又俠 張國清 陳文清 陳吉寧 陳敏爾 趙樂際 袁家軍 黃坤明 蔡奇

中央政治局常務委員會委員

習近平 李強 趙樂際 王滬寧 蔡奇 丁薛祥 李希

中央委員會總書記

習近平

中央書記處書記

蔡奇 石泰峰 李干杰 李書磊 陳文清 劉金國 王小洪

中央軍事委員會主席、副主席、委員

主 席 習近平

副主席 張又俠 何衛東

委 員 李尚福 劉振立 苗華 張昇民

中央紀律檢查委員會書記、副書記、常務委員會委員

書 記 李希

副書記 劉金國 張升民 肖培 喻紅秋（女） 傅奎 孫新陽 劉學新 張福海

常務委員會委員（按姓氏筆劃為序排列）

王曉萍（女） 王愛文 王鴻津 劉金國 劉學新 許羅德 孫新陽 李希 李欣然（滿族） 肖培 張昇民 張福海 陳國強 趙世勇 侯凱 訚柏（納西族） 喻紅秋（女） 傅奎 穆紅玉（女）