二十大｜軍委人事有深意　打贏局部戰爭就是打贏台海戰爭？

中共10月23日召開二十大一中全會，選出中央軍事委員會主席、兩位副主席與其他四位委員。軍委主席由國家領導人習近平擔任，副主席是張又俠和何衛東，委員包括李尚福、劉振立、苗華和張升民。這份名單對於當今的台海局勢而言意味深長。

張又俠曾參與過1979年的中越邊境戰，以及1984年在中越邊境的兩山戰役，他是目前解放軍內為數不多有實戰經驗的將領。軍委委員中劉振立1986年參加中越邊境的兩山戰役，鎮守前線一年多，獲一等戰功，同樣是少數具實戰經驗的將領。

中共中央軍委副主席張又俠。（國防部網）

軍委副主席何衛東和軍委委員苗華有解放軍福建31集團軍任職經歷。第31集團軍長期駐防福建廈門，1958年跨海作戰的「八二三金門炮戰」和其後炮擊金門、馬祖的任務都是由該集團軍負責執行。何衛東和苗華一樣，都在東部戰區任職多年。

從上述人員履歷背景可以看出，實戰經驗、福建、東部戰區是重要關鍵詞。

人事即政治。中共軍事高層選拔這些履歷背景的人，是為了實現軍事目標。而關於目標，中共二十大報告在軍事部分是這樣描述的，「加強軍事力量常態化多樣化運用，靈活開展軍事鬥爭，塑造安全態勢，遏控危機衝突，打贏局部戰爭」。

值得注意的是，打贏局部戰爭是時隔十年重現中共黨代會的報告中。2012年十八大報告中曾指「積極運籌和平時期軍事力量運用，不斷拓展和深化軍事鬥爭準備，提高以打贏訊息化條件下局部戰爭能力為核心的完成多樣化軍事任務能力」。到了2017年中共十九大報告的描述是「提高基於網絡訊息體系的聯合作戰能力、全域作戰能力，有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭」。

打贏戰爭和打贏局部戰爭，顯然是不同的。

如果說2012年前後，中共所說打贏局部戰爭特指當時喧囂塵上的釣魚島爭端和南海爭端。那麼十年後，2022年，中共所說打贏局部戰爭則顯然是在指台海。

在中美博弈日趨激烈，台海局勢浪疾風高的當下，二十大報告凸顯打贏局部戰爭，本身是一種清晰的信號。中國沒有打算同包括美國在內的任何國家有大沖突的意圖，同時，中國對圍繞中國可能爆發的局部戰爭有清醒的認識和準備。在統一進程中「不放棄使用武力」並不是隨便說說的一句口號，相應的軍事準備已經體現在了人事佈局等方方面面。