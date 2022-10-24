二十大｜張又俠何衛東任軍委副主席　台防長：對台戰略較強硬

中共中央昨舉行二十屆一中全會，會後公布中共總書記、政治局常委、中央軍委等。台灣防長邱國正今日（24日）表示，擔任二十屆軍委副主席的張又俠、何衛東，對台戰略較強硬一點，對此，台軍戰略會有所調整。

至於是否擔心任內爆發戰爭，邱國正說，從來沒擔憂過，他一直從軍校開始就做這個準備，沒甚麼好擔憂的，若面臨就克盡職責。



邱國正24日赴立法院外交國防委員會備詢。國民黨立委江啟臣質詢詢問張又俠、何衛東擔任軍委會副主席，對台戰略為何？邱國正坦言，會比較硬一點。江啟臣再問，國安局長陳明通說最快2023年中共「以戰逼談」，「國防部對此有無準備？」邱國正回應，台軍備戰不分年份，隨時準備戰備，且一年比一年強化。

而在委員會召開前，邱國正也接受傳媒訪問，對於此次中共領導班子由「習家軍」組成，怎麼看這布局對台備戰的影響，他表示，中共20大人事布局方面有7位軍委，除軍委主席由習近平兼任外，從年齡來看，張又俠1950年出生年紀比較大，其他都1955年以後出生，年紀方面年輕化。

張又俠是十九屆中央軍委副主席，此次連任副主席。（資料圖片）

他指，從軍種來看，都是陸軍、海軍及火箭軍，且每人背景不管是航天、科技，都有很深的底子，尤其一般成員都是經過基層歷練上來，這樣子的培養、年齡層又低，可以用很久，「可以看出來有所準備」。

但邱國正認為，國防方面工作有延續性，（中共）必然會挑整，但是有幅度、有時間，台軍不會因時間冗長就拖延；對台軍來講，就是保持備戰，也會注意（中共）怎麼調整，畢竟人事是台方策略調整的依據之一，雖不是完全，但也是很好的參考，這方面台軍會有所因應。

何衛東。（資料圖片）

針對規劃圍台軍演的何衛東擔任軍委副主席，會否認為將加劇台海情勢？邱國正表示，何衛東從其他戰區調整到東部戰區歷練，其他很多幹部也都如此，比如林向陽，基層底子打蠻厚的；不過，中共人員布局有調整，台方也不會大幅度改變，而是會循序漸進。邱強調，台軍會有因應方法，不是中共怎麼調，台方就怎麼變，國防政策都有一定脈絡，還是要穩紮穩打。

至於習近平將增加核威懾實力，台軍有無掌握？邱國正指出，會持續密切注意，搜集到情報就及早處理、研判，再分配到某個層級加以運用，讓未來建軍方向有細部調整。