二十大｜發改委：健全新型舉國體制　堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰

中共中央24日（周一）舉行新聞發布會，介紹解讀二十大報告。中央改革辦分管日常工作的副主任、國家發展改革委副主任穆虹表示，二十大報告作出的戰略部署包括健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，以高水平科技自立自強推動經濟社會發展。



穆虹表示，二十大報告指出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。發展是黨執政興國的第一要務。要堅持以推動高質量發展為主題，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環質量和水平，加快建設現代化經濟體系，著力提高全要素生產率，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，著力推進城鄉融合和區域協調發展，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

穆虹指，這次二十大報告把高質量發展明確作為全面建設社會主義現代化國家的首要任務，對如何推動高質量發展作出戰略部署，主要有：

一是加快構建新發展格局。堅持擴大內需戰略基點，深化供給側結構性改革，加快建設全國統一大市場，促進各類生產要素充分流動，建設現代化產業體系，增強產業鏈供應鏈的韌性和安全性，深度參與全球產業分工和合作，形成內外循環相互促進的新發展格局。

二是堅定實施創新驅動發展戰略，向創新要動力。健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，以高水平科技自立自強推動經濟社會發展，以創新帶動實體經濟提質增效。

三是構建高水平社會主義市場經濟體制，向改革要活力。用好「關鍵一招」，堅持社會主義市場經濟改革方向，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

四是全面推進鄉村振興。著力推進城鄉融合發展，暢通城鄉要素流動。推動農村產業、人才、文化、生態、組織全面振興，促進農業農村現代化。

五是著力推進區域協調發展。實施區域重大戰略，使發達地區和欠發達地區、東中西部地區和東北地區優勢互補、共同發展，紮實推進全體人民共同富裕。

六是推進高水平對外開放。依託我國超大規模市場優勢，吸引全球資源要素，推動共建「一帶一路」高質量發展，提升國際循環質量和水平。