中國第三季度經濟數據釋放甚麼訊號？｜專家有話說

在二十大期間延遲公布的中國今年第三季度經濟數據，在10月24日由國家統計局發布。

數據顯示，初步核算，2022年三季度GDP（本地生產總值）按年增長3.9%，較第二季度回升3.5個百分點。2022年前三季度累計，GDP按年增長3%，較上半年加快0.5個百分點。從經濟增速數據來看，這一表現高於市場預期。據《財新》此前對14家國內外機構的調查，經濟學家對第三季度GDP按年增速的預測均值為3.6%，預測區間為2.6%至4.4%。

2019至2022年Q3中國經濟季度按年增速。（資料來源：國家統計局）

分三大產業看，第三季度經濟增速回升主要由第二、三產業拉動。2022年三季度，第一產業增加值按年增長3.4%，低於第二季度1個百分點；第二產業增加值按年增長5.2%，高於GDP總體增速，且較第二季度顯著回升4.3個百分點，反映工業生產快速恢復；第三產業增加值按年增長3.2%，雖低於GDP總體增速，但較第二季度回升3.2個百分點。

從三大需求來看，2022年三季度，最終消費支出、貨物和服務淨出口、資本形成總額對經濟增長貢獻率分別為52.4%、27.4%、20.2%。與上年同期相比，第三季度消費對經濟增長貢獻率大幅下降25.1個百分點，表明消費仍在恢復過程中；淨出口和投資對經濟增長貢獻率則上升12.7個和12.4個百分點。

雖然第三季度的經濟增速3.9%比預期略好，但從分項數據看，第三季度經濟的實際支撐不足。

最值得關注的是，國內消費仍然低迷。9月份，社會消費品零售總額按年增長只有2.5%（8月份按年增長5.4%），今年1-9月的消費按年增長只有0.7%。很明顯，在新冠疫情衝擊三年以來，消費這一支撐中國經濟的最大支柱已經元氣大傷，不僅政府消費因過緊日子而收縮，居民消費也持續低迷、出現收縮。要指出的是，消費低迷與當前企業經營、就業狀況有密切關係。

由於大量企業倒閉，失業率處於較高水平，前三季度，城鎮調查失業率均值為5.6%，其中，第三季度均值為5.4%，9月份受疫情影響，調查失業率有所上升。

中國社會消費品零售總額按年增速。（資料來源：國家統計局）

在投資方面，1至9個月全國固定資產投資（不含農戶）按年增長5.9%，略高於前8個月5.8%的增速，整體基本持平。1-9月份，全國房地產開發投資103559億元，按年下降8.0%。從投資部門來看，存在明顯的投資結構失衡——民間投資今年以來持續低迷，前9個月的民間投資增速按年增長僅2.0%，而同期國企投資增長為10.6%。很顯然，今年前三個季度的投資增長，主要靠國企投資在支撐，而佔固定投資大部分的民營企業投資仍然乏力，顯示民營企業的信心嚴重不足，對未來預期悲觀。

安邦智庫（ANBOUND）研究團隊不久前的調研也證實了這一點，不少民營企業暫時不再做任何擴張性的投資，有的還在全面收縮業務。令人擔心的是，民營企業暫緩投資可能不是短期現象，還會延續下去。

在對外貿易方面，據海關總署統計，今年前三季度，中國進出口總值31.11萬億元人民幣，比去年同期增長9.9%。其中，出口17.67萬億元，增長13.8%；進口13.44萬億元，增長5.2%；貿易順差4.23萬億元，擴大53.7%。按美元計價，前三季度我國進出口總值4.75萬億美元，增長8.7%。

其中，出口2.7萬億美元，增長12.5%；進口2.05萬億美元，增長4.1%；貿易順差6451.5億美元，擴大51.6%。可以看到，出口增長尚可，但進口增速放緩明顯，反映了國內需求不足。但由於淨出口迅速擴大，對經濟拉動的貢獻增大。

此外，9月份的居民消費價格指數（CPI）為2.8%，為2020年5月以來最高值。物價指數受到了豬肉價格上漲、能源價格上漲的頂推，雖然目前不算太高，但在居民收入預期不高、消費低迷的背景下，國內需要警惕通脹的陰影。9月份工業生產者價格（PPI）繼續放緩，按年只有0.9%，雖然減緩了工業生產成本壓力，但同時也顯示出工業生產環節的需求在放緩。

考慮到國內目前所處的經濟形勢、疫情衝擊，以及上述部分數據的表現欠佳，我們認為，三季度看似好轉的經濟數據背後，實際上可能還有隱憂。一個觀察窗口是資本市場。對於第三季度經濟數據的看法和預期，資本市場的反應可能最有代表性。

在第三季度經濟數據公布後，今天國內A股下跌，上證指數跌破3000點至2977.56點（下跌61.37點），跌幅2.02%；深證成指下跌224.35點至10694.61點，跌幅2.05%。港股恒生指數更是大跌1030.430點至15180.689點，跌幅達6.360%。與此同時，今天人民幣兑美元也出現大幅貶值，人民幣對美元離岸匯率一度擊穿7.3。很顯然，在國內市場上，資本正在用腳投票。

最終分析結論：

整體來看，在多項政策的發力之下，三季度經濟增速有所回升，但經濟的支撐並不牢固，有明顯的結構性缺陷。最讓人擔心的是消費低迷，市場信心嚴重不足，民間投資持續走低。安邦的研究人員判斷，今年第四季度經濟增速可能會繼續回升，但全年經濟增速能否超過4%，還有不小的難度。

本文經安邦智庫授權發布。

