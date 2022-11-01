財政部支持深圳稅制改革「先行先試」　方法與效果值得關注

繼2019年8月中央政府作出支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」的重大決策，出台《中共中央、國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，和2020年10月印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，賦予深圳在中國社會主義發展中「先行先試示範區」定位和多項支持政策後，最近國務院財政部又為支持深圳發展出台了一系列特殊扶持政策。

習近平等參觀「從先行先試到先行示範——慶祝深圳經濟特區建立40周年展覽」。（新華社）

據中國「證券時報網」報道，10月31日，國家財政部發布《關於支持深圳探索創新財政政策體系與管理體制的實施意見》。《實施意見》提出，支持深圳在全國稅制改革中先行先試。發揮好深圳的改革開放重要窗口和前沿陣地作用，聚焦打造制度創新高地，積極承擔國家重大稅收改革工作和研究課題，繼續當好改革排頭兵、試驗田，努力為全國創造更多可複製可推廣的制度經驗。

《實施意見》還提出，支持深圳加快建立與先行示範區相適應的現代財稅體制。推進新一輪市區財政體制改革，支持深圳在全國稅制改革中先行先試，積極承擔國家重大稅收改革工作和研究課題，努力為全國創造更多可複製可推廣的制度經驗。

雖然《實施意見》的公開版本未就「稅制改革」的具體內容進一步展開，但考慮到最近因為經濟下行產生的中央和地方政府財政壓力，坊間分析多認為房產稅與遺產稅等新稅種將有可能在深圳先行實施，為未來再全國複製推廣錄得制度經驗。

《實施意見》還提出，支持深圳探索促進公共服務優質均衡的財政政策體系。強化民生財政投入保障。推動形成共建共治共享共同富裕的民生髮展格局，加大中央預算內投資對深圳保障性住房籌集建設的補助，加大中央財政城鎮保障性安居工程補助資金對深圳公租房、保障性租賃住房和老舊小區改造的支持力度，推動解決大城市住房突出問題。

作為中國土地與住屋供應最緊張的特大城市，深圳房屋的供需矛盾在內地一直比較突出，也是內地房價最高的大城市之一。原來深圳住房一向是以市場作為最主要供應手段，靠市場解決居住問題，《實施意見》這次提出由中央財政對深圳進行建設補助， 由政府在住房供應中扮演主要角色，是否能在財政可持續承受範圍內解決問題需要長期關注。

深圳首條海底隧道——媽灣跨海通道工程。媽灣跨海通道工程線路全長8.05公里，是連接深圳南山區前海片區和寶安區的海底地下工程。 新華社記者 毛思倩 攝

《實施意見》還提出支持打造美麗中國深圳樣板，鼓勵深圳在全域範圍內，推行以污染物總量、能耗強度、碳排放強度、生態系統生產總值（GEP）核算等減污降碳指標為基礎的獎懲試點。這些新政策對深圳製造業、港口服務業、房地產行業等主要產業有何影響也值得關注。

財政部在《實施意見》提出，將支持深圳探索促進經濟高質量發展的財政政策體系。支持深入實施創新驅動發展戰略，鼓勵深圳通過財政資金、市場化經營收入等多元化方式，支持重大科技公共基礎設施運營。支持加快構建面向未來的現代產業體系，鼓勵國家級基金按照市場化原則在深圳佈局、投資。

財政部還提出將支持深圳加強財政金融聯動，綜合運用融資擔保、市場化風險補償、貸款貼息等方式，引導金融資源更好服務實體經濟，培育壯大市場主體。增強暢通國內國際雙循環功能，鼓勵深圳探索軌道交通項目建設資本金、投融資、建設運營模式改革。支持深圳打造國際消費中心城市，引導境外高端消費迴流。尤其「打造國際消費中心城市，引導境外高端消費迴流」等政策對緊鄰的香港會有什麼影響，以及如何和香港實現雙城互動發展值得關注。

深圳，航拍深港之間河套地區。（視覺中國）

《實施意見》還提出將健全地方政府債務管理制度，對深圳新增地方政府債務限額給予積極支持，着力促進穩投資補短板。支持深圳繼續赴境外發行離岸人民幣地方政府債券，推動粵港澳大灣區金融市場互聯互通。探索建立政府償債備付金制度，防範地方政府專項債券兑付風險。隨着這些具體政策內容落地，深圳作為中國社會主義「先行先試示範區」的地位將會更加鞏固。