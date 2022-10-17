最高千萬支持　深圳「真金白銀」打造「國際電競之都」

10月6日，手游王者榮耀發佈全新電競規劃，2022王者榮耀世界冠軍杯將於11月底正式拉開戰幕，來自全球16支隊伍將在深圳和韓國首爾雙城角逐。深圳慾藉此打造「國際電競之都」，推動新興產業發展。



王者榮耀遊戲畫面（王者榮耀網站）

近日，深圳發布《深圳市關於建設國際電競之都的若干措施（徵求意見稿）》，向社會各界人士公開徵求意見，欲打造「國際電競之都」。徵求意見稿提出要打造引領粵港澳大灣區、輻射全國、面向世界的國際電競之都，為電競產業發展提供「真金白銀」的支持。

征求意見稿稱，深圳將進一步細化建設國際電競之都的發展目標，通過研發一批既具有社會效益又有經濟效益的電競產品，聚集一批專業性和創造性相對統一的電競領頭企業和俱樂部，舉辦一批行業影響力和社會關注度相對統一的頂級電競賽事，簡稱一批實現賽事功能和賽後綜合利用相對統一的電競場館，加快構建資源要素聚集、產業佈局完善、基礎設施完備、品牌特色突出、融合效益顯著、高端人才匯聚、發展環境優良的電競產業生態。

徵求意見稿中提到，將從加強電競內容創作、加強培育電競市場主體、打造電競賽事和活動體系、完善電競產業發展載體、推動電競產業融合發展、優化電競產業發展環境等六個方面提供政策引導和資金支持。

其中將對符合條件的專業電競賽事場館提供最高1000萬元的一次性資助，對在深圳研發發行、上線滿一年且具有較大影響力的電競遊戲產品提供最高200萬元獎勵，對被重大電競賽事選中的遊戲產品，提供最高500萬元獎勵。對以「深圳」冠名的電競職業俱樂部提供200萬至500萬獎勵，支持舉辦電競賽事和活動的企業，並提供最高500萬元的資助。

有業內人士表示，深圳對電競產業的發展作出科學規劃和引導，有利於更好發揮深圳電競遊戲研發優勢和領軍企業效應，引導電競產業健康有序發展。

騰訊遊戲是深圳遊戲電競龍頭企業。（騰訊遊戲網站）

另外，目前以騰訊為代表的遊戲電競公司在深圳超過4000家，深圳已成為全球最大遊戲內容提供商、全國最大電競內容平台商所在地，為深圳打造「國際電競之都」奠定基礎。