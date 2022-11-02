「供銷社」在中國強勢回歸　活化石復興究竟意味着什麼

在一片慘淡的內地A股市場，最近最火爆的板塊是什麼？不是科技板塊，不是軍工板塊，也不是地產、金融、能源、環保板塊，而是供銷社概念板塊。天禾股份，輝隆股份，天鵝股份，中農聯合，浙農股份，浙江東日，中農立華，敦煌種業等供銷社概念股紛紛大幅衝高。

伴隨着股市異動，各地供銷社不斷髮展壯大的新聞也不斷登上媒體版面。消息顯示，湖北基層供銷社恢復重建至1373家，基本覆蓋了全省鄉鎮；寧夏鄉鎮級供銷合作社覆蓋率達到92.7%；重慶農村綜合服務社增至6120家，覆蓋率達76%。

對於在改革開放後市場經濟環境長大的中國年輕人來說，供銷社是個相當陌生的存在，但是對70後尤其是出生在60年代之前的人來說，這可是他們對那個年代生活的最深切回憶之一，不少來自於內地的老一輩香港人對此也記憶猶新，同樣令人印象深刻的還有糧票、油票、肉票、布票等屬那個時代的特殊物證。

上世紀60、70年代，北京供銷社用貨車運輸大白菜。（VCG）

在當時那個普遍貧窮、統購統銷的計劃經濟時代，因為物資奇缺，國家靠行政計劃掌握着社會物資購銷與生產供應，加上市場流通不暢，大部分家庭別說家裏沒錢，就算是有錢也只能憑票供應，通過供銷社採購生活必需品。

一般農村或家庭手工作坊生產的產品也必須賣給指定的供銷社系統，否則就可能背上「投機倒把」的罪名。

因為供銷社背靠行政資源壟斷了幾乎所有市場流通渠道，老百姓無論購銷商品都必須經過它們，而在該系統的工作的員工又具有全民或集體企業職工身份，相當於由國家為其「飯碗」提供背書保護，其經營積極性因此普遍不高，服務意識普遍差勁，強買強賣等時有發生，效益也普遍不好。

因此，後來隨着改革開放推進，交通越來越便利，物資越來越充裕，全國統一大市場形成，各種個體與私營商鋪崛起，供銷社系統就慢慢在內地走進歷史。

再後來，外資進入，商超崛起，網路電商興起，在新消費方式和消費文化擠壓競爭下，原來廣泛分佈在全國各地的供銷社逐漸被市場和消費者淘汰。

1982年2月22日五屆全國人大常委會舉行第22次會議，通過了《關於國務院機構改革問題的決議》。將商業部與全國供銷合作總社和糧食部合併，組建新的商業部。

不過這次改革也保留了全國供銷合作總社的牌子，設立了中華全國供銷合作總社理事會，保留了省以下供銷合作社的獨立組織系統。

在中國陝西省蒲城興鎮西街上，還有一家蒲城縣僅存的供銷社營業，供銷社牆壁上的巨幅廣告畫，陳舊的貨架，還有櫃枱上陳列貨物的方式一下子就將人拉到上世紀80年代。（VCG）

根據中華全國供銷合作總社官網列明的部門職責，中華全國供銷合作總社主要負責：研究制訂全國供銷合作社的發展戰略和發展規劃，指導全國供銷合作社的發展和改革；按照政府授權對重要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調、管理；維護各級供銷合作社的合法權益；協調同有關部門的關係，指導全國供銷合作社的業務活動，促進城鄉物資交流；宣傳貫徹黨中央、國務院有關農村經濟工作的方針政策；代表中國合作社參與國際合作社聯盟的各項活動；承辦黨中央、國務院交辦的其他事項等。

進入新時代，供銷社逐漸又開始煥發生機。

2013年，中央一號文件提出支持供銷合作社開展農產品流通，充分發揮供銷合作社在農業社會化服務中的重要作用，為供銷合作社的改革發展和轉型升級帶來契機。

2014年，供銷合作社綜合改革試點列入中央改革辦2014年工作要點，再次被寫入中央一號文件和《政府工作報告》。

同年7月，中華全國供銷合作總社在人民大會堂召開供銷合作總社成立60周年紀念大會。

1958年，河北懷來人民公社社員吃「大鍋飯」。（資料圖片）

2016年，中央一號文件提出，深入推進供銷合作社綜合改革，提升為農服務能力。支持供銷合作社創辦領辦農民合作社，引領農民參與農村產業融合發展、分享產業鏈收益。

2017年6月，供銷合作社綜合改革專項試點啟動，28個省（區、市）32家單位承擔試點任務。

截至2018年11月，根據中華全國供銷合作社官網訊息顯示，中華全國供銷合作總社設立理事會、監事會，理事會內設機構14個，監事會內設機構1個，下轄15個直屬事業單位、15家主管社團和中國供銷集團，中國供銷集團管理有全資和控股子公司16家。

近幾年以來，在中國各省市，供銷社恢復並不斷髮展壯大的新聞也不絕於耳。很顯然，在國家政策支持下，接下來供銷社系統還在繼續擴展，原來因經營不善、效益不佳等原因一度淡出市場的供銷社系統不僅在強勢回歸，有朝一日重回巔峰似乎也不無可能。