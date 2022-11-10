二十大觀察・四｜「備戰」已成未來五年核心關鍵詞

通讀中共二十大報告全本，貫穿三萬餘字的報告始終的兩大關鍵詞，一個是鬥爭，一個是安全。而這兩個關鍵詞又可以進一步概括為一個核心關鍵詞，那就是備戰。這也是為什麼習近平會在報告中強調，「我們必須增強憂患意識，堅持底線思維，做到居安思危、未雨綢繆，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。」

回到二十大報告，基於安全出發的備戰思維已經非常明確。比如在談到十年前的總體形勢時，習近平提到，「維護國家安全制度不完善、應對各種重大風險能力不強，國防和軍隊現代化存在不少短板弱項。」緊接着，習近平也特意提到了「一國兩制」下的香港、澳門——「香港、澳門落實『一國兩制』的體制機制不健全；國家安全受到嚴峻挑戰。」顯然，站在2022年的時間點上，很容易理解何謂「一國兩制」體制機制不健全，但如果立足2012年，可能香港問題被各方面嚴重低估，所以才有了體制機制不健全必然導向的社會衝突和政治動盪。

2019年8月3日，香港修例風波期間，一名示威者舉着美國國旗遊行。（Reuters）

呈明十年前總體形勢之後，報告在過去十年的工作部分，總結了為維護國家安全和新時代強軍目標所做的具體工作。在維護國家安全方面，「貫徹總體國家安全觀，國家安全領導體制和法治體系、戰略體系、政策體系不斷完善，在原則問題上寸步不讓，以堅定的意志品質維護國家主權、安全、發展利益，國家安全得到全面加強。共建共治共享的社會治理制度進一步健全，民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力得到有效遏制，掃黑除惡專項鬥爭取得階段性成果，有力應對一系列重大自然災害，平安中國建設邁向更高水平。」

在實現新時代強軍目標方面，「堅持黨對人民軍隊的絕對領導，召開古田全軍政治工作會議，以整風精神推進政治整訓，牢固樹立戰鬥力這個唯一的根本的標準，堅決把全軍工作重心歸正到備戰打仗上來，統籌加強各方向各領域軍事鬥爭，大抓實戰化軍事訓練，大刀闊斧深化國防和軍隊改革，重構人民軍隊領導指揮體制、現代軍事力量體系、軍事政策制度，加快國防和軍隊現代化建設，裁減現役員額三十萬勝利完成，人民軍隊體制一新、結構一新、格局一新、面貌一新，現代化水平和實戰能力顯著提升，中國特色強軍之路越走越寬廣。」

基於這樣的總部署，報告在「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」、「實現建軍一百年奮鬥目標，開創國防和軍隊現代化新局面」兩大部分展開了系列論述，這也是未來五年中國在國家安全和國防軍隊現代化方面的總綱。

中共二十大開幕，習近平發表講話。（央視網截圖）

此兩個部分有兩個關鍵點：其一是隨着形勢演變，安全已經不只是傳統安全範疇，而是涵蓋了諸多非傳統安全，比如國家政權安全之外的制度安全、意識形態安全、糧食安全、能源資源安全、重要產業鏈供應鏈安全。故此，需要「統籌外部安全和內部安全、國土安全和國民安全、傳統安全和非傳統安全、自身安全和共同安全。」

其二是明確國防軍隊建設的核心目標，那就是練兵備戰。報告寫道，「全面加強練兵備戰，提高人民軍隊打贏能力。」「加強軍事力量常態化多樣化運用，堅定靈活開展軍事鬥爭，塑造安全態勢，遏控危機衝突，打贏局部戰爭。」

自美國眾議院議長佩洛西防颱以來大陸在台海的演練，以及習近平11月8日在中央軍委聯合作戰指揮中心視察時的講話，再次明確了以上兩點。據彭博社統計，自佩洛西訪台以來，中國大陸已派出778架次的軍機進入台灣防空識別區，平均每天八架次。而習近平在聯指中心視察時，身着戰鬥迷彩服，兩名軍委副主席和四名軍委委員全部到場陪同，習近平在講話中強調，「全軍要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，加快提高打贏能力」，「今天，我和軍委一班人到軍委聯指中心來，就是要亮明新一屆軍委貫徹落實黨的二十大精神、全面加強練兵備戰的決心態度。」

習近平視察軍委聯合作戰指揮中心，表明新一屆軍委貫徹落實黨的二十大精神、全面加強練兵備戰的鮮明態度。（央視新聞）

態度已經很明確，人事安排已經落定，行動也已經全面展開，時下，俄烏戰爭還在繼續，台海衝突亦一觸即發，中美兩個大國之間的結構性競爭大局不會輕易改變，整體形勢確如習近平所說，「世界百年未有之大變局加速演進，我國安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱鉅繁重。」但治大國若烹小鮮，除了練兵備戰達至的「發展要安全」，還有「疫情要防住、經濟要穩住」。如何最大限度平衡好防疫、經濟發展與安全，考驗着習近平和中國共產黨的執政能力。