二十大觀察・二｜「黨內民主」為何極其重要？

中共二十大結束的次日，開啟第三任期的習近平帶領新一屆常委集體亮相，與此同時，中國官方對外發布了新一屆政治局常委、政治局委員、中央書記處書記、中央軍委成員、中央紀委成員名單。此名單公布後，外界統一的觀感是，習近平班底全面上位，未來五年中國整體政局朝着講政治高於講經濟的方向邁進。

觀感之外，很多人亦開始擔憂，這樣的高層人員構成，雖然有利於形成共識，將最高層的意志很快貫徹執行下去，但會否影響原本民主集中制下的相互制衡和糾錯機制。就像香港修改選舉制度之後，立法會成為近乎清一色的建制派，很多人擔心缺乏有效制衡一樣。

民主集中制是中國共產黨的根本組織原則和領導制度。新修訂的黨章中，作為「黨的建設必須堅決實現」的五項基本要求之一的民主民主制，延續了以往的論述：民主集中制是民主基礎上的集中和集中指導下的民主相結合；必須充分發揚黨內民主；必須實行正確的集中；黨在自己的政治生活中正確地開展批評和自我批評，在原則問題上進行思想鬥爭，堅持真理，修正錯誤；努力造成又有集中又有民主，又有紀律又有自由，又有統一意志又有個人心情舒暢生動活潑的政治局面。

中共二十大的高層人事安排，引發外界對於中共黨內缺乏糾錯機制的擔憂。(新華社)

不同於西方競爭型政黨，馬克思主義政黨大多很強調黨內民主，從當年的蘇共到今天的中國共產黨，都是如此。作為蘇共前身的俄共，走了一條和馬克思恩格斯的設想不同的路。要在一個不發達的國家用暴力革命方式奪取政權，就必須組成一個特別嚴密的組織，在這個嚴密組織內部有鐵的紀律，大家必須服從一個統一意志，列寧就特別強調這一點。不過德國的盧森堡最先向列寧提出：如果這個黨內部都沒有民主，怎麼能靠他建立一個民主國家？列寧在回答這個問題的過程中，用了「民主集中制」這個詞，意思是說，我們不是光集中，而是民主基礎上的集中。後來這一說法也被中國共產黨沿用，源頭即是列寧。

為了體現民主集中制，列寧本人的作風確實比較民主，有事總跟大家商量，商量不通也不硬來。在列寧這個時期，集體領導的色彩很濃。但到了史太林時期，情況就完全變了。史太林拋棄民主，強調鐵的紀律，個人意志必須絕對服從整體的意志。當他的這種做派佔上風的時候，蘇共內部的民主也就隨之消失了，因為黨內並未建立保障民主的機制。

蘇共的教訓同樣也發生在中國共產黨身上，最大的教訓就是文化大革命。基於此，鄧小平延續了七千人大會上對於民主集中制的強調——「民主集中制執行得不好，黨是可以變質的，國家也是可以變質的，社會主義也是可以變質的。幹部可以變質，個人也可以變質。」在文革之後重回政治權力中心後，更進一步指出，「我們過去發生的各種錯誤，固然與某些領導人的思想、作風有關，但是組織制度、工作制度方面的問題更重要。這些方面的制度好可以使壞人無法任意橫行，制度不好可以使好人無法充分做好事，甚至會走向反面。」「不是說個人沒有責任，而是說領導制度、組織制度問題更帶有根本性、全局性、穩定性和長期性。這種制度問題，關係到黨和國家是否改變顏色，必須引起全黨高度重視。」

基於文化大革命等教訓，鄧小平在復出後一直很強調民主集中制。（《紫荊》雜誌）

對今天的中國共產黨來說，雖然官方依然在反覆強調民主集中制、黨內民主的重要性，但如何進行制度化的保障，才是重中之重。否則，當外界對中共的想象壓倒現實，就不可避免發生高層人事公布之後的股市震盪、潤學流行，以及坊間盛傳的諸多紅牆內幕。如何平衡好樹立黨的權威與落實黨內民主的關係，以及更進一步協調好社會民主與黨內民主的關係，在大多數人經濟層面的民主得以基本保障的今天，已經越來越迫切。