中國調整防疫政策是進步　北京應做好表率

中共中央政治局常委會日前審議通過了關於中國疫情防控的二十條優化措施，在常委會的高度通過一項如此細緻的防疫政策內容，至少在公開層面還是第一次。

和之前的防疫模式相比，20條優化措施是極大的進步。雖然它來的有點晚了一些，有些內容似乎還可以更大膽一些，但是考慮到中國的實際情況以及政策變化需要轉彎周期，在中共二十大後不久就能有這樣的調整已經很不容易，市場對此做出了積極回應，國內外媒體及各界對此反應也特別積極。

這次政策調整，除了縮短隔離周期與收窄對象範圍，第十六條措施「加大一刀切、層層加碼問題整治力度」，特別引人關注。這也是三年來《香港01》一直在呼籲整改的內容，是內地各地疫情防空中最受爭議、招致社會抱怨最多、不當地製造了很多衝突與個案悲劇的領域。

2022 年 4 月 4 日星期一，一名身穿防護服的工人站在上海西部靜安區封鎖區空蕩蕩的街道中間。（美聯社照片/陳思）

這條要求原文如此：「加大一刀切，層層加碼問題整治力度。地方黨委和政府要落實屬地責任，嚴格執行國家統一的防控政策，嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取『靜默』管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為，加大通報、公開曝光力度，對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。發揮各級整治層層加碼問題工作專班作用，高效做好舉報線索收集轉辦，督促地方及時整改到位。衛生健康委、疾控局、教育部、交通運輸部等各行業主管部門加強對行業系統的督促指導，加大典型案例曝光力度，切實起到震懾作用。」

我們相信並希望這些要求能遏制住內地很多地方在防疫工作中亂搞一刀切和層層加碼的衝動，能在有效防控病毒傳播的同時，最大程度減少對民眾生活及經濟社會生產活動帶來的衝擊，減少衝突與悲劇事件發生。

我們也特別盼望在這二十條優化措施公布之後，北京市能對照這些條款要求，對此前市民及進出京差旅人員反映、抱怨較多的問題進行細緻梳理，儘快解決相關問題，發揮政治示範作用，為各地落實執行這二十條優化措施做個表率。

北京是首都，國家政治中心，為防止病毒輸入傳播，此前北京市在進出京政策上設置了一些明顯比其它省市更嚴格的要求，比如要求從外地進京人員，凡是當地縣（區、旗）只要有病例的，就不能進京（在實際執行中其實更嚴）。

在二十條做出「高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大；高風險區所在縣(市、區、旗)的其他地區劃定為低風險區」要求後，我們希望從這些縣區旗低風險區進京的人員，只要符合跨省流動要求，就不應該再設置其它進京障礙。不能再以北京作為首都特殊為理由，搞「適度從嚴」，要認識到這個適度從嚴，其實就是層層加碼的一個變種。

北京防疫管控升級，在某小區門口，快遞、外賣都已經不允許進入小區，居民進出需要出入證，測量體温、查驗健康寶。（視覺中國）

另一個大家反映突出的是離京後被彈窗問題。這個問題在前段時間社會反映非常強烈，以至於很多人不得不取消出京行程，必須出京的心裏也總是戰戰兢兢，生怕被彈窗。

在新防控政策推出後，希望北京市能儘快優化彈窗問題，尤其是解決頻繁彈窗及彈窗後申訴無門等問題，在網絡與機器回應的同時，最好能建立人工介入救濟方式，提高回應速度與辦事效率。

北京是首都，具有很強的政策示範效應，北京防疫怎麼做，全國都在看着。如果北京能將這些要求迅速而不打折扣地落到實處，能從自身做起，率先杜絕一刀切和層層加碼問題，對其它省市將會起到很好的表率作用。