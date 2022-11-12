01廣州連線｜憂情況惡化如上海　市民：不知新冠本身還是防疫可怕

廣東廣州市本土新冠疫情持續擴散，其中海珠區11月11日0時至11月13日24時強化全域疫情防控措施，限定所有市民居家，每戶每天一人「分時有序、分區限流」外出購買必需品。鑒於突然加強封控，大批居民在11日凌晨湧到街市搶購物資；同日，多座跨區大橋南往北方向封閉。



對於局勢發展，有家在越秀區的廣州市民向《香港01》表示，現時跟「封城」狀態差不多，因受影響的不止海珠，還有很多小區一樣被封，包括他自己的住處。雖然自己心態樂觀，物資也暫時足夠，但上述市民憂心，情況會否惡化成跟上半年時的上海一樣。



11日凌晨1時30分，海珠區突然發布通告，加強封控，提到除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、瓦斯、通訊、環衛、藥店、醫療機構、生活超市等行業和場所正常運行外，其餘經營性場所一律暫停營業，進入以上場所須持有24小時內核酸檢測陰性證明；地鐵、巴士、的士、網約車暫停服務，且一般車輛不允許流動；除特殊人士，所有人員居家辦公，或就地轉為社區志願者；中小學以下停課，高校封閉管理等。

消息一出，隨即傳出有居民不惜深夜也要出外購買物資，據影片顯示，大批人潮湧入街市購買肉、蛋、菜及乾糧等物資，現場非常熱鬧，猶如平日買菜的高峰期。而在部分超市外，則大排長龍，民眾需要分批入場。對於強化防控，不少市民到網上抱怨，「海珠人的雙十一，凌晨三點幾市場搶菜」、「一刀切變刀刀切。玩凌遲嗎」。

+ 5

其中，據「小Shen看大陸」發布的影片顯示，在廣州某市場，即便已經是凌晨2時半，可現場仍車水馬龍，令拍片者也直言「噓冚」。據了解，現場最好賣的是雞蛋，「基本上人手一板雞蛋，甚至乎兩三板」。至於一間豬肉檔前，雖然風聲指貨要3時才到，可未到3時時，就已經大排長龍。最後，拍片者買完菜時，時間經已來到凌晨4時，「你有冇見過咁樣廣州啊」。

另一方面，在通告實施的首個早上，當地媒體直擊海珠區交通、物資供應最新情況，顯示包括獵德大橋、廣州大橋、琶洲大橋、海印橋、人民橋等在內的多座大橋封閉。其中，獵德大橋南向北方向封閉，入口處停了不少私家車，交警對車主進行交通管制解釋工作；廣州大橋南往北方向海珠區上橋位封閉，交警指引車輛就地掉頭，而在北往南下橋位置，天河方向駛向海珠的車輛被勸返，只有部分運送物資的車輛可通行。

+ 3

物資供應方面，報道指，海珠區居民可通過線上、線下兩種渠道正常購買基本生活必需品，全區各生活超市均對外開放、正常營業，還可通過美團買菜、美團優選、樸樸超市、盒馬鮮生、叮咚買菜、淘菜菜、多多買菜、菜鳥網絡等電商平台在線訂購。

其中，勝佳超市物流配送中心連夜往海珠區配送物資，負責人表示貨物儲備充足，會及時根據門店情況補貨。錢大媽負責人亦表示，該店保持實時監控，在收集門店數據後，會及時啟動海珠區門店的二次配送，第一時間調配資源進行補貨，盡最大努力供應生鮮物資。

內媒走訪多家超市，發現貨物儲備充足。（廣州日報·新花城）

擔憂情況惡化如上海 市民：即使封城也解決不了

11日0至24時，連同本土無症狀轉確診，廣州全市共新增694宗確診個案，另有2921宗無症狀感染者，本土個案總數達3615宗，佔全省個案數超過九成。

疫情持續擴散下，家住越秀的趙先生（化姓）雖然並不是海珠居民，但其所住的小區亦被封。他向《香港01》表示，目前越秀沒有如海珠一樣會有搶購物資情況，自己家也有充足物資，他的心態良好。雖然封控措施來得突然，但他表示，暫時沒有發現市民有怨聲載道的情況出現。

不過他強調，自己說的都是「目前」的情況，並解釋這是因為封控的時間還不算長，而且物資供應也沒有短缺的情況出現，因此怨聲載道的情況應該是極少數。但他未敢排除情況會繼續惡化，變成跟上海一樣。今年3月下旬，上海市實行分區分批封控，全市直到6月1日，才進入全面復工復產復市、恢復正常生產生活秩序階段。是次亦是2020年1月針對湖北省的全域封鎖後，內地當局首次對一個一級行政區進行嚴厲的全域封鎖。

相關新聞：逃離上海｜心痛父建方艙染病 居港滬女：朋友對港從罵躺平變羨慕

今年3月下旬，上海市實行分區分批封控，全市直到6月1日，才進入全面復工復產復市、恢復正常生產生活秩序階段。（新華社）

雖然如此，但當被問到有沒有做好心理準備接受長期封控時，趙先生表現得泰若自然，「做唔做準備都一個樣.....因為你冇佢辦法」。他又認為即使封城也解決不了問題，在得知香港的友人已能到泰國旅行，且不用強制戴口罩時，他笑言：「我地呢度仲係覺得新冠比較危險。」

另一市民梁先生同樣住在越秀，他也表示有聽聞海珠居民有半夜起來去買菜的情況，但除了海珠外，其他區暫沒有這種情況。

對於廣州疫情，梁先生認為暫時還不止於像當初上海那麼嚴重，但也不解為何會發展至此，因為之前有疫情時，都能很及時地控制。平時有玩音樂的他解釋，其實這些疫情，如果市內有幾例就已經很嚴重，「之前我東莞有個演出，有幾例，政府立馬取消了」。

港人入境措施放寬成疑慮？「擔唔擔心都一樣啦」

11日，國務院聯防聯控機制發布優化疫情精準防控措施的通知，宣布對入境人員、密切接觸者的隔離調整為「5+3」，及取消對次密接者的判定等。廣州市衛健委同日表示，即日起調整密切接觸者和入境人員的隔離期限；不再甄別密接的密接，對目前正在隔離的次密接者解除隔離。

由於穗港兩地距離近，人員交往密切，新政或在日後驅使港人到當地探親等，那廣州市民會害怕人們從日增數千宗確診的地方到當地嗎？

梁先生認為政府要回應防疫措施是否可以放鬆。（新華社）

對於這個問題，趙先生不以為然，「擔唔擔心都一樣啦」。梁先生則表示，要看擔心的前提是什麼，「是自己害怕新冠本身，還是害怕它帶來對自己的危害，還是說害怕這些檢疫措施是否足夠？我覺得這些還是需要政府去給一個合理的解釋，到底當前新冠對人的危害究竟到了什麼程度，進而我們的防疫措施是否可以放鬆，或者說為何還要如此嚴格？」

梁又認為，內地一直以來的防控這麼嚴格，會給人一種不知道是新冠本身可怕，還是因為新冠所帶來的防疫措施，給自身生活所帶來的麻煩可怕的感覺，「我覺得很有可能現在國內人民都對這個恐懼有所混淆了」。