逃離上海｜心痛父建方艙染病　居港滬女：朋友對港從罵躺平變羨慕

上海，中國的經貿、金融和對外開放中心，然而自3月Omicron殺入社區後，這個擁有約2500萬人口的經濟引擎便在該月底開始了一場無預期的長期封城。一晃數十個日夜，除倍受矚目的確診數字走向，封城下的各種次生災害，乃至衍生出的輿論共振，亦是觸動心弦。



近期，疫情趨緩伴隨限制鬆綁下，「逃離上海」、「告別上海」甚囂塵上，在此之際，身居香港的上海人Yolanda接受了《香港01》採訪，就對封城的態度、對港滬之別的所思所想，以及對在滬父親因「人為」因素而染病的憤懣等娓娓道來，「我經常和朋友說的一個段子是，香港日新增6萬我在街上逛，不敢和上海的親朋好友說，怕他們擔心我。現在上海日新增2萬我還在香港的街上逛，依舊不敢和他們說，怕他們太羨慕我」。



2017年來港的Yolanda曾於中文大學攻讀碩士課程，目前在港從事市場營銷方面的工作。對上一次回上海，是2021年1月的事情，當時疫情對生活的影響不可同日而語，她一直待到11月才回港。

部份輿論曾以為上海不至於封城。（新華社）

坊間不乏一些論調，認為高度國際化又在經濟上舉足輕重的上海，在防疫手段上會與國內其他城市會有較大差異，意即不至於採取封城這種終極手段。

Yolanda表示，以往內地包括上海不時會有零零散散的疫情發生，都沒有到封城的程度；她在上海時，3個街區之外的社區也曾有本地確診個案，但也只是封控該小區3至7天，全員核酸檢測無新增後就會解封。因此，她相信市民都對這種程度的封控習以為常，且這樣的部分封控模式，在過去一年中都很行之有效，故市民對上海政府的管控能力還是相對有信心的。

然而幾個月後，事態的發展遠遠超出了想像，今次為繼2020年1月針對湖北省實施全域封鎖之後，當局首次對一個一級行政區進行嚴厲的全域封鎖。「本輪疫情剛開始的時候，大家的態度都是比較積極的，可能認為和之前一樣，最多封控個一到兩周」，對Yolanda和她在上海的很多朋友而言，事情發展至此皆是始料未及，「所以才會有沒有囤貨物資短缺的狀態」。

Yolanda相信市民對原本程度的封控模式習以為常，對政府的管控能力還是相對有信心的，但之後事態的發展令他們皆始料未及。（新華社）

為父染病而憤懣 「方艙就是保證你不被餓死的狀態」

面對自然的挑戰，疫症的規模與走向，普通民眾無法做太多的預測，可當影響直接降臨在至親上面時，Yolanda再也按捺不住，尤其質疑當中涉及到的「人為」因素。

事主是Yolanda爸爸，人在上海的他由於工作原因，必須去方艙工作，「我爸爸當時接到通知的是去幫忙搭建新的方艙，之後在外圍負責安保，公司保證非常安全。所以工資也是按照普通日結工資標準去計算（200人民幣/天），並非是高薪召集的方艙工作人員」。結果到了才發現，那裡就是一個工地，一行五六個工人睡在一個集裝箱式的棚子內，沒有任何人管理，沒有防護服，也沒有日常核酸檢測。

去到的第二天，就有一名工友開始發燒，但無人來管，最後他們這批人中，許多都發病，「有人中招之後都沒有人來做核酸檢測，只叫他們自己做抗原檢測」。Yolanda表示，直到第三天，才有人來為發燒的爸爸做核酸，但是結果遲遲未出，他們也沒有住進方艙，依舊是待在工棚，即所謂的臨時隔離點，每天只能吃退燒藥和蓮花清瘟，「我父親因有肝臟類疾病，向方艙的醫護人員表示吃了蓮花清瘟肝很痛，能否更換其他藥物，醫護表示沒有別的，只能吃這個」。

到了第五天，當大家基本都退燒時，一行人才被轉移進了上海會展中心的方艙隔離，「雖然是上海條件設施較好的方艙，但依舊不能洗澡，所以我爸爸在方艙14天都沒有洗過澡」。而退燒之後，其父仍有咳嗽等症狀，遂向醫護詢問治療藥品，但依然被告知只有蓮花清瘟，「我爸爸表示：方艙就是保證你不被餓死的狀態，準時發餐，別的一概沒有」。

經兩次核酸檢測陰性後，被釋放回家的Yolanda爸爸在家繼續隔離7天。當時，居委會在未通知屋內的人員的情況下，就直接用封條把他們家的門給封上，而她爸爸從頭到尾都沒有顯示確診過，第一次核酸檢測的結果也沒有給到過。她懷疑，他們最後被歸為方艙內部確診，這樣就不用統計進社會面新增的數據中。

對於至親的遭遇，Yolanda氣憤難平，因其感覺就是人為因素導致的感染，「首先為什麼要搭建這個方艙，已經把大家關了一個月了，有中招的都好得差不多了，且大多數人在家完全能夠自愈，非要把他們拉出來增加傳播機會。二是，即使需要建方艙，也得有完善的管理吧，不是把人關進去保證他們不餓死就行了，工作人員和感染者都沒有防護和管理、照顧，讓人覺得方艙的存在完全是為了政治作秀，表現出政府在積極抗疫的狀態」。

每次，Yolanda和爸爸視像通話的時候，就會哽咽難鳴，非常傷心，想到對方孤苦伶仃，發著燒，睡在集裝箱裡，又不能洗澡，就覺得令人很崩潰，「他展示的幾百號人睡在展覽館內的真實場景，只能讓大家產生堅決不去方艙的想法」。

除此之外，Yolanda提到其姐夫在封控期間，有一次常規核酸檢測結果顯示「未出」，並非陽性，就直接有人上門要拉他上車送去方艙隔離，認為從中可見整個末端的管理都是非常混亂的。同時，物資的發放也是一大問題，她表示剛開始的兩周，他們家所在的社區只發放過一次物資，是四包乾貨，類似於木耳紅棗之類的，「如果先前沒有囤貨，真的會非常困難」。

「顏面」本虛假 逃離上海＝離開中國？

上海封城期間，不時出現諸如安徽保姆因僱主被隔離，自方艙醫院出來後被迫狼狽住電話亭5日；來自廣東的陪護妻子在丈夫病逝後流落街頭，詢問逾40間酒店均被拒入住等案例，以至於當局逐漸放寬外出政策後，「逃離上海」一說甚囂塵上。在和平年代、已然十分現代化的大都會仍出現這般場景，是否反映這次政策的執行者根本未做好萬全考慮，甚至未夠能力為上海如此大的城市把關，影響了上海的「顏面」？

對此，Yolanda認為，這不完全是執行者的問題，執行者確實沒辦法做到萬全考慮，執行過程中也會有政治的考量、個人私慾的影響，所以會導致作秀式努力，折騰普通民眾乃至假公濟私等狀況出現。

在她看來，實際上更大的問題出在制度上，無論上海如何看上去「國際化、現代化」，其本質依舊不變。她解釋，當疫情等重大事件發生時，城市和國家之間會有天然的張力，在內地，兩種力量對抗的結果顯而易見，「無論妳是國際化大都市還是十八線小城市，你都得聽中央的話」。所以，給上海自由去選擇抗疫模式的機會等同於無，既然中央定了調，就注定了層層加碼，政治優先的局面。

至於上海的「顏面」，她認為這本身來說也是種虛假的顏面，在上海的也都清楚這是建立在經濟發展上的虛假高級，一旦金錢失效了，顏面也就掃地了，逃離上海真正的意思，在她看來可能是離開中國。她稱，在上海有條件的，最近幾乎都會在考慮移民，身邊也有很多人開始詢問她如何來香港，過往一些從不會抨擊政府的人也都轉變了，「某種程度上來說，大家也都開始看顏面下面的東西」。

身邊人從罵香港躺平到羨慕香港 Yolanda：沒工作是100%會死

香港剛經歷第五波疫情。圖為2月15日深夜，露天隔離區擺放着十來張病床。（李澤彤攝）

回到香港，清零與共存、封城不封城總是具爭議的話題，在剛過去的第五波疫情中，香港就沒有採取封城，而是實行以不封城為前提的清零政策，結果現時生活還是能漸漸回歸正常，但也付出高確診，高死亡率的代價。

作為上海人，又在第一線見證本港第五波疫情，其實Yolanda並不確定上海這樣的模式與死亡率的必然關係，因考慮到次生災害也可能危及民眾的健康與生命，她表示自己只能從大部分人的生活受影響程度來比較。

從個人身邊的案例來看，Yolanda表示，大多數人感染Omicron的症狀都很輕微，甚至都可以正常上班，而封控對經濟收入有很直接的影響，畢竟不是每個工作都能居家辦公，「我很多上海的朋友和我說：『再不復工也不用回去上班了，公司直接沒了。』為了防護殺傷力較弱的病毒付出沉重的經濟代價，我覺得是得不償失的」。

為了防護殺傷力較弱的病毒付出沉重的經濟代價，Yolanda覺得是得不償失。（受訪者提供）

顯然，Yolanda完全不認同未來繼續把封城來作為抗疫模式的選擇，認為如市民都丟了工作，那清零的意義無從談起，也會引起市民們情緒上很大程度的反感，「得了新冠不一定會死，但沒工作是100%會死」。

面對未來仍有可能出現新的疫情，假如當局繼續會採取封城手段作為抗疫模式，是否會影響回滬意欲？

對此，Yolanda表示肯定。之前兩次回上海已體會過兩次隔離14天滋味的她直言，這基本是需要把「忍」字寫在腦門上，才能保證自己不發瘋，而且她所有上海的親人、朋友都跟自己說千萬不要回上海，因此在內地採用其他方式應對疫情之前，都不會考慮回去，「現在確實我上海很多朋友會表示羨慕我，從罵香港躺平到羨慕香港居民可以隨意走動」。