習近平教訓杜魯多影片曝光　指摘泄會談詳情「這不合適啊！」

加拿大傳媒11月16日報道，中國國家主席習近平在印尼峇里島（Bali Island）出席二十國集團（G20）領袖峰會期間指責加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）把他們之間的談話內容透露給傳媒是不當行為。而這段對話的影片16日更在twitter罕見地曝光。



在G20首日、即15日的會期間，杜魯多與習近平在一個公眾場合上面對面交談，根據加拿大官員向多家媒體提供的信息，杜魯多15日下午與習近平進行了一次簡短的非正式談話，期間他對涉嫌中國干涉加拿大選舉和俄羅斯入侵烏克蘭表示擔憂。北京方面並沒有提及他們的會面，官方媒體最初也沒有報道。

然而，習近平與杜魯多16日又會場碰面，可見習近平對加方向傳媒透露會談內容感不滿。加拿大CTV電視網女記者Annie Bergeron-Oliver拍到兩人的對話，並上載至網上。

根據加拿大廣播公司（CBC），二人在會場一個公共區域相遇，習近平透過翻譯員告訴杜魯多：「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊，而且我們也不是那樣進行的」。片段開初可見習近平面露笑容。

習近平稱：「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了。」

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q — Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022

杜魯多嘗試解釋，稱「我們相信處於自由、公開和坦誠的對話，這是我們將持續所擁有。我們將繼續尋求具建設性合作，但會在某些事情上存在分歧，我們將必須……」後，遭習近平打斷。習近平連稱「創造條件，創造條件」，兩人之後握手並分道揚鑣。

這次是兩位首腦時隔3年再次面對面交談。 據加拿大總理辦公室發佈的簡報，杜魯多15日向習近平「提出了我們對加拿大境內干擾活動的嚴重關切」。據上周加拿大當地媒體《環球新聞》（Global News）的報道，中國在加拿大2019年大選中秘密資助至少11名候選人，杜魯多當時指責中國政府正與民主國家玩「進攻性的遊戲」（“aggressive games” ）。

加拿大當局於2018年拘留華為副董事長孟晚舟之後，中加關係惡化。中國隨後以間諜罪逮捕了兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）及斯帕弗（Michael Spavor）。事件隨着三人獲釋而落幕，美媒早前報道中國為孟晚舟與加拿大換囚的秘辛，而中國一直強調示兩名加拿大人違反了中國法律。